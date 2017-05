Okyanustaki Dev Dalgaların Sinemagrafları

Sinematograf Armand Dijcks ve fotoğrafçı Ray Collins, Avustralya açıklarındaki dalgaları fotoğraflayarak sinemagrafa dönüştürdü.

Hollandalı sinematograf Armand Dijcks ve Avustralyalı fotoğrafçı Ray Collins, The Infinite Now projesiyle geçtiğimiz birkaç ay boyunca birlikte çalışarak Okyanusya'da oluşan dalgalar üzerine detaylı bir video yarattı. Collins, dalgaları ve deniz manzaraları fotoğraflarken Dijcks bu görüntüleri canlandırarak sonsuzluğa doğru bir döngüye kavuşturdu.

Sinemagraflar, görsellerin bir kısmının hareketlendiği ve buna bağlı olarak dikkati eser üzerinde yönlendiren çalışmaların genel ismine veriliyor. Bir video kadar hareketli olmayan, aksine kısmen hareketlenmiş GIF'i andıran sinemagraflar, The Infinite Now isimli çalışmada dalgaları sonsuzluğa uzatırken gökyüzünü ise günün her saati aynı kılıyor. Sinemagraflar genelde GIF formatında yayınlansa da bu çalışamda kısa film olarak vücut bulmuş.

Dijcks'in yarattığı sinemagraflar Rotterdam Filarmoni Orkestrası'ndan André Heuvelman'a ilham vererek piyanist Jeroen van Vliet ile birlikte bu kısa filmin müziklerini yaratmaya teşvik etmiş. Kurguyu ise Dijcks seçtiği bazı görsellerle müziği eşleştirerek gerçekleştirmiş. Kısa filmin müziğini ise Soundcloud üzerinden dinleyebilirsiniz.

Görsel: Flixel, Armand Dijcks