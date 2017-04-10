Okyanusları Atık Plastiklerden Kurtaran Ambalajlar

Dell, yeni sürdürülebilirlik planı çerçevesinde ürettiği yeni ambalajlarla okyanusları 7200 kg atık plastikten kurtarmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir ve doğa dostu stratejiler artık şirketlerin önceliklerinden biri haline geldi. Atık malzemelerin geri dönüştürülerek üretim ve ambalajlarda kullanılması hem dünyayı düşünen, hem de uzun vadede verimi artıran bir çözüm olarak öne çıkıyor. Atık plastikle üretilen tuğla, spor ayakkabı, babetler derken bu zincire son eklenenlerden biri de 2008 yılından beri çevreci adımlar atan Teksaslı teknoloji devi Dell oldu. Dell, yeni sürdürülebilirlik planı çerçevesinde okyanustaki plastik atıkları geri dönüştürerek 7200 kg plastiği okyanuslardan uzaklaştırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada Dell; paket içi tepsilerinde %25 oranında okyanus atığı kullanan bir teknoloji geliştirdiğini ve bunun sektöründe bir ilk olduğunu belirtti. Bu, Dell'in 2020 yılına kadar %100 sürdürülebilir ambalaj planının bir parçası. Bu sayede okyanusları 7200 kg plastik atıktan temizleyeceğini vurgulayan Dell'in hedefi önümüzdeki yıl bunu 8000 kg'ye çıkarmak ve atık malzemenin ambalajlarda ve hatta, ürünlerdeki kullanım alanlarını geliştirmek.

Dell'in yeni ambalaj tepsileri için su kanallarından kumsala vuran plastikler, çeşitli çevre kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde henüz okyanusa ulaşmadan toplanıyor. %25 oranında kullanılan okyanus atıkları; kalan %75 için şişe veya torba gibi diğer geri dönüştürülmüş HDPE (High Density Polyetylene - Yüksek Yoğunluklu Polietilen) plastikleriyle birleştirilerek işleme giriyor. Bu yolla üretilen ilk ambalajların ilk teslimatları Nisan ayı sonunda gerçekleşecek.

Bunun yanı sıra üretilen her tepsi No.2 geri dönüşüm sembolüyle işaretleniyor ve HDPE olarak belirtiliyor. Bu malzeme de kolaylıkla pek çok yerde geri dönüşüme girebiliyor. Bu sayede de %93 oranında geri dönüşüm sağlanıyor ve ambalajlar tekrar kullanıma girerek, döngüsel ekonomiyi mümkün kılıyor.

Dell, sürdürülebilir stratejilerini tanıtmak ve bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak için sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla tanınan oyuncu Adrian Grenier'le anlaştığını da açıkladı.

Görsel: Dell