Okul Öncesi Çocuklar için Kilden El Yapımı Figürlerle Mobil Uygulama

Olga Bondaruk tarafından geliştirilen Ya Tutarsa, Nasreddin Hoca temasıyla okul öncesi çocuklar için yapboz ve hafıza oyunları sunuyor.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı film yapımcısı Olga Bondaruk, iOS platformları için okul öncesi çocukları hedefleyen bir mobil uygulama yayınladı. Uygulama markette okul öncesi çocuklar için yeteri kadar yerel içerik olmadığı düşüncesiyle yola çıkan Bondaruk, hem kültürel aşinalığın olduğu hem de hikayeleriyle öğüt veren bir karakter olarak Nasreddin Hoca'yı uygulamasının başrolüne koymuş.

Apple tarafından da App Store'da öne çıkarılan Ya Tutarsa, bir önceki neslin analog olarak oynadığı yapboz ve hafıza oyunlarını iOS cihazlara taşıyor. Ancak uygulamanın en şirin yönü tüm öğeleriyle ev yapımı olması. Olga Bondaruk'un eşiyle birlikte kullanıcı deneyimi için Apple'ın sunduğu kılavuz dökümanlardan faydalanarak geliştirdiği interaktif çocuk kitabı Ya Tutarsa'nın arayüz ve menü tasarımı model kilinden hazırlanan figürlerle tasarlanmış. Bondaruk, grafik tasarım eğitimi olmadığı için karakterlerin ve sahnelerin çizerek amatörce görünmesini istemediği için model kille figürler olarak tasarlamaya karar vermiş. Böyle olunca da uygulama içindeki her an için figürler kare kare fotoğraflanmış ve animasyona dönüştürülmüş. Claymation olarak anılan bu teknik Wallace and Gromit, Nightmare Before Christmas gibi unutulmaz filmlerden sonra bir arayüz çözümü olarak da karşımıza çıkıyor.

Uygulamanın geliştirilme sürecindeyse Apple'ın geliştiricilere sunduğu altyapıdan faydalanmak Ya Tutarsa'nın iPhone, iPad ve Apple TV gibi tüm Apple platformlarına entegrasyonunu kolaylaştırmış. Hatta bu altyapı sayesinde Apple TV'de yer alan işlk Türk uygulamalardan birisi olmayı başarmış.

Ya Tutarsa'nın ev yapımı olmasını sağlayan diğer faktörler ise Olga Bondaruk'un sahne tasarımlarını iPad üzerinden, uygulamadaki sesleri ise eşi bir battaniye altına girip yalıtım yaparak kaydetmiş olması. Uygulamanın tüm görselliği el yapımı olup sesleri ev ortamında kaydedilince de fikirleri gerçeğe dönüştürmek için cesaretlendirici bir hikaye doğuyor. Ya Tutarsa'yı iOS cihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.



Görsel: Olga Bondaruk