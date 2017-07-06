Okuda San Miguel 19 Yüzyıldan Kalma Bir Kaleyi Rengarenk Kafataslarıyla Süsledi

Kullandığı canlı renkler, düşük poligon figürler ve tuvale dönüştürdüğü farklı mekanlarla dikkat çeken sokak sanatçısı Okuda San Miguel'in Fransa'daki Loire Vadisi'ndeki kalenin ön cephesine süsledi.

İspanya'nın Santander şehrinde doğan 37 yaşındaki sanatçı Okuda San Miguel, farklı yüzeyleri sokak sanatının bir parçası haline getirmesiyle biliniyor. Kaykay parkına dönüştürülen bir kilisenin duvarlarını boyayan, terk edilmiş bir kiliseninse duvarlarına hayvanlar serpiştiren Okuda San Miguel, yeni işi Skull Mirror Castle ile Fransa'nın Loire Vadisi'ndeki bir kalenin ön cephesine dev boyutlarda simetrik kurukafalar yerleştirdi.

Loire Vadisi'nde bulunan Château de La Valette kalesinin ön cephesine yapılan çalışma, Okuda San Miguel'in karakteristik mavi, sarı, kırmızı ve pembenin tonlarıyla düşük poligonlu figürlerden oluşuyor. Okuda San Miguel'in Skull Mirror Castle çalışması Paris'te düzenlenen sokak sanatları festivali Label Valette Festival'in bir parçası olarak hayata geçirildi.





Görsel: Okuda San Miguel