Oddviz'den Sofa Hotel'in Anatomisi

​Çağrı Taşkın, Erdal İnci, Serkan Kaptan üçlüsünden oluşan Oddviz​, Teşvikiye'deki Sofa Hotel'i fotoğrafla dijitalleştirdi ve yaşanmışlığını keşfetti.

Mimar ve sanatçılardan oluşan üç kişilik yeni medya kolektifi Oddviz, Mart ayında yaşam bulmuştu. Sanatçı Erdal İnci ve Serkan Kaptan ile mimar Çağrı Taşkın'dan oluşan ekip, Nisan sonunda da Vimeo'da ilk varlıklarını gösterdi. 3 boyutlu modelleme, fizikseli dijitalde yeniden yaşatma gibi odaklarla video, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik mecralarına içerik üreten Oddviz, Hotel isimli çalışmasında fotogrametrinin nimetlerinden faydalanarak Teşvikiye'deki Sofa Hotel'i her katmanıyla 3B olarak yarattı.

Hotel ortaya çıkana kadar yaklaşık 10 bin fotoğraf çekilmiş ve bunlar her bir iç mekan da dahil olmak üzere dijital olarak modellenmiş. Hotellerin çok katmanlı, ilişkili yapıları Oddviz'e ilham vermiş. Çünkü hoteller sadece bir yatak ve banyonun olduğu küçük odalar kümesi değil. Bunların yanı sıra restoran, masaj salonu, bar, lobiler, toplantı odaları, sergi alanı gibi pek çok farklı donanımla da hizmet veren tesisler. Bu geniş yelpazeyle de hoteller bize hiçbir çalışanın tam olarak vakıf olamayacağı bir yaşanmışlık bahsediyor sessiz duvarlarında.

Görsel: Vimeo