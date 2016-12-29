Norveç'te Sürücüsüz Araçlar İnternetten Verilen Siparişleri Teslim Edecek

Norveç'in internet marketi Kolonial.no, sürücüsüz araçlarla gıda teslimatı yapmak için beta test sürüşlerine başladı.

Norveç’in en büyük internet marketi Kolonial.no, yazılım şirketi Acando ile iş birliği yaptı ve gıda teslimatında kullanmayı hedefledikleri EasyMile EZ10 adlı sürücüsüz araçla geçtiğimiz ay bir tanıtım turu düzenledi. “Internetten yiyecek doluyum” sloganını üzerinde taşıyan araç bu mesajın okunabilmesi için en fazla 40 km hız yaptı. Sistem şu anda Beta aşamasında test ediliyor.

Bu yenilikçi girişimin hizmeti daha uygun maliyetli hale getireceği ve tüketiciyi rahatlatacağı düşünülüyor. Maliyetteki düşüş özellikle tüketiciye yansıtılacak ve özellikle de market alışverişi yüksek olan aileleri rahatlatacak.

Hizmet mobil uygulama aracılığıyla dakika dakika takip edilebilir olacak. Böylece müşteriler siparişlerini ne zaman ve nerede teslim alabileceklerine de özgürce karar verebilecek ve ürünleri ister kapıda ister GPS aracılığıyla kendi belirledikleri 30 ayrı noktada teslim alabilecek. Norveç hükümeti, sürücüsüz araçların buna benzer bir uygulama ile geri dönüşüm amaçlı cam ve metal toplama hizmeti de verebileceğini düşünüyor ve sürücüsüz araç mevzuatını tamamlamak amacıyla canla başla çalışıyor.



EasyMile'ın internet sitesini inceledimizde EZ10'un aslında sürücüsüz bir servis aracı olarak lanse edildiğini ve hem insan hem de yük taşıyabileceğini görüyoruz. Ayrıca Facebook sayfasında, Norveç'in yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde yapılan demo turu duyurularına da rastlamak mümkün.



Görsel: easymile.com

