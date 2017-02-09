Norveç'te 4 Mevsim

Norveç'in mevsim değişimlerini yakalayan timelapse video, 1 sene boyunca çekilen 20 TB'lık bir arşivle yaratılmış.

İskandinavya güzel memleket... Yüksek dağları, yemyeşil doğası, fiyordları... Bu bölgenin en güzellerinden biri de Norveç. Norveç, hani neredeyse iltimas geçilmiş diyeceğimiz muhteşem bir doğaya sahip. Dağ olsun, vadi olsun, orman olsun... İşte bu güzel ülkeden bir fotoğrafçı, Morten Rustad, memleketinin mevsimlerini time-lapse tekniğiyle görüntülemeye karar veriyor.

Böyle bir çalışma oldukça büyük çabalar istiyor tabii. 1 yıl öncesinden başlayan planlama, 1 yıllık çekim süresi, 20.000 km yol, farklı fotoğraf makineleriyle (Sony A7r II, Sony A7s, Panasonic GH4 ve Canon 5D Mark III) çekilmiş 200.000 fotoğraf karesi, 20 TB dolusu çekim, çadırlarda, kamplarda geçen aylar, kilometrelerce yürüyüş, 4 aylık post prodüksiyon... Ama tabii... Ortaya çıkan "Seasons of Norway" isimli iş, tahmin edeceğiniz üzere, nefis.

6 dakika 51 saniye süre bu 8K timelapse videonun müzikleri de mevsimlerin değişimiyle değişen, filmin bütünüyle uyum içinde, insana huşu veren bir müzik. Norveçli gitarist ev besteci Jogeir Daae Mæland tarafından bestelenmiş. Vokallerse Katrine Stenbekk'e ait.

Filmi seyretmek gerçekten insanı rahatlatıyor, doğanın ve dünyanın güzelliğini bir kez daha hatırlatıyor. Dünyada kadar güzellik, görecek o kadar çok şey, o kadar farklı ülke ve kültür varken "En güzel ülke benimki!" diye tutturmanın anlamsızlığını düşünüyor insan. (Sosyal mesaj vermeden duramadı.)

Projenin kamera arkası videosu da yayınlanmış:

Görsel: Morten Rustad