Noel'in Sihrini Yaşatan Bir Uçak Yolculuğu

Graphene tarafından LATAM Airlines için hazırlanan çalışma, Noel günü geç saatte uçan çocuklara Noel'in büyüsünü yaşatmayı başarıyor.

Noel arifesinde uçan çocuklar Noel'in büyüsünü kaçırmasın düşüncesiyle hazırlanan sevimli bir kampanya... Interpublic Group bünyesindeki Graphene tarafından Latin Amerika'nın en büyük hava yolu LATAM Airlines için hazırlanan çalışma çocuklara hayat boyu unutmayacakları bir deneyim yaşatıyor.

LATAM Airlines yeni marka konumlaması çerçevesinde hazırlanan “Together We Go Further" kampanyası kapsamındaki çalışma, Noel günü geç saatte uçan çocuklara sesleniyor. Gece yarısı yaklaşırken yapılan bir anonsla camdan bakarlarda çok özel bir şey görebilecekleri söylenen çocuklar dışarıda Noel Baba ve geyiklerin çektiği kızağını uçarken görüyorlar. Bu görüntü karşısında çocukların sevinci ve heyecanı büyük. Üstelik sürpriz bu kadarla da kalmıyor, Noel Baba'nın geçişinden sonra kabin ekibi Noel Baba'nın çocuklar için getirdiği hediyeleri dağıtıyorlar. Böylece Noel günü uçuş sıradan olacakken çocuklar için büyücü bir yolculuğa dönüşüyor.

Noel Baba ve kızağının geçişi, hava yolları şirketinin çalışanlarının, uçak pencerelerine yerleştirilmiş saydam bir ekran üzerinde gerçekleştirdikleri bir yansıtma... Bu yanılsama ile çocuklar Noel Babayı gerçek zamanlı olarak dışarıda uçarken görebiliyorlar.

Bu büyülü uçuşun videosu LATAM Airlines sosyal medya hesaplarından 25 Aralık'ta paylaşmış ve hızla yayılmış.





Künye:

Reklam Ajansı: Graphene

Reklamveren: LATAM Airlines

Yaratıcı Yönetmen: Chavo D’Emilio

Yaratıcı Ekip: Ezequiel Rocino, Pablo Miñarro

Yapım: Federico Salday

Müşteri İlişkileri: Victoria Ortelli

Yapım Şirketi: Ketama

Genel Yapımcı: Nicolás Ferrero

Yönetmen: Alvaro Vazquez

Yapımcı: Camila Brugues

Görsel: YouTube