Nike'den Müzik Videosu Tadında Reklam Filmi

Nike ve Riccardo Tisci ortaklığında hazırlanan We Believe In The Power Of Love isimli reklam filmi dijital bozulmalar, deküpeler ve 3b animasyonlarla dijital yaşamın çelişkilerini yansıtıyor.

Nike ve İtalyan moda tasarımcısı Riccardo Tisci tarafından hazırlanan We Believe In The Power Of Love isimli kampanya, dijital dinamiklerle adeta organik bir bütünleşme yaşayan neslin içindeki sevgiyi açığa çıkarıyor. Luca Finotti'nin projesi olan çalışma 3B modellenmiş logo ve figürler, dekupe kolajlar ve Y neslinin duyar duymaz tanıyacağı seslerle bezenmiş. #WeBelieveInThePowerOfLove kampanyasının bir parçası olan video, adeta bir müzik videosu gibi tasarlanmış. Ancak doğrusal bir hikaye anlatmamasıyla da adeta dikkati dağınık, sürekli odaklanma sorunu çeken nesle atıfta bulunuyor. iPhone klavye sesleri, zil sesi, Nokia'nın ikonik zil sesi, Skype oturum saçma, Samsung'un mesaj sesi, MSN ve ICQ mesaj sesleri bir araya gelerek adeta izleyiciyi taşkın altında bırakıyor. Hele ki hoparlörün yanında bir telefon varsa, çalmadan önce çıkardığı manyetik sesle motor reflekslerimizi test ediyor.

Instagram ve buzlanmış telefon gibi detaylarla iç içe geçen hayatlarımıza bir taş atarken videonun sanat yönetiminde glitch'ten data mosh'a pek çok dijital deformasyon aracının kullanılması da hitap edeceği kitlenin çizgilerini oldukça net belirlediğini gösteriyor. Tüm bu değerlendirmeleri filmin Director's Cut, sürümü üzerinden yapıyoruz ancak filmin orijinal hali de anlattığı hikaye açısından farklı bir değer yaratıyor. Filmin ilk yayınlanan orijinal hali: Kampanyanın kamera arkası görüntüleri: Görsel: Luca Finotti, Antoni Tudisco

1 Mart 2017 14:10 | REKLAM