Neyi Görebiliyorsanız Onu Yiyin
Nikon Lenswear için tasarlanan “Vision Food Truck” göz testi şeklinde tasarlanan menüsüyle, insanların sadece okuyabildikleri malzemeleri hamburgerlerine ekletebilmelerini sağlıyor.
Bildiğiniz üzere Nikon, sadece fotoğraf makinesi ve lens üretmiyor, Nikon marka gözlükler de var. Ama tabii insanların gözlük almak için genelde gözlerinin bozuk olduğuna ikna olmaları da gerekebiliyor. Bu nedenle Nikon Lenswear insanları göz kontrolüne teşvik eden ilginç bir çalışma gerçekleştirmiş ve bunu bir yiyecek kamyonu aracılığıyla yapmış.
Paris merkezli reklam ajansı Altmann+Pacreau tarafından yaratılan “Vision Food Truck” gayet sıradan bir hamburgerci, bir yiyecek kamyonu gibi duruyor. Ancak, sıradan değil elbette zira bu kamyondan yiyecek alabilmek için menüdeki öğeleri okuyabilmeniz gerekiyor. Sadece okuyabildiğiniz malzemeleri hamburgerinize ekletebiliyorsunuz. Tabii menü bildik bir göz göz muayene tablosu şeklinde tasarlanmış.
Ekmek en büyük harflerle yazılmış, ardından marul ve turşu geliyor. Ve bu andan sonra harfler ketçap ve hardalla birlikte küçülmeye başlıyor. Hamburgerin en önemli malzemesi olan et ise en altta. Dolayısıyla gözleriniz bozuksa köftesiz, sadece marullu bir hamburgerle kalmanız olası. Etsiz hamburgerle kalanlar hemen yan taraftaki normal muayene kısmına alınıyor ve makine yardımıyla göz bozukluğu ölçümü yapılıyor.
Tatlı bir fikir. Etki de yaratmış. 10 gün içerisinde 5000 kişi gözlerini test etmeye davet edilmiş.
Künye:
Reklamveren: Nikon Verres Optiques
Reklam Ajansı: Altmann+Pacreau
Yaratıcı Yönetmen: Olivier Altmann
Sanat Yönetmeni: Anthony Lietart
Reklam Yazarı: Dimitri Lucas
Fotoğraf: Vincent Rodella
Yapım Şirketi: Birth
TV Yapımcısı: Florence Pottié-Sperry
Görsel: YouTube