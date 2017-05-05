Neyi Görebiliyorsanız Onu Yiyin

Nikon Lenswear için tasarlanan “Vision Food Truck” göz testi şeklinde tasarlanan menüsüyle, insanların sadece okuyabildikleri malzemeleri hamburgerlerine ekletebilmelerini sağlıyor.

Bildiğiniz üzere Nikon, sadece fotoğraf makinesi ve lens üretmiyor, Nikon marka gözlükler de var. Ama tabii insanların gözlük almak için genelde gözlerinin bozuk olduğuna ikna olmaları da gerekebiliyor. Bu nedenle Nikon Lenswear insanları göz kontrolüne teşvik eden ilginç bir çalışma gerçekleştirmiş ve bunu bir yiyecek kamyonu aracılığıyla yapmış.

Paris merkezli reklam ajansı Altmann+Pacreau tarafından yaratılan “Vision Food Truck” gayet sıradan bir hamburgerci, bir yiyecek kamyonu gibi duruyor. Ancak, sıradan değil elbette zira bu kamyondan yiyecek alabilmek için menüdeki öğeleri okuyabilmeniz gerekiyor. Sadece okuyabildiğiniz malzemeleri hamburgerinize ekletebiliyorsunuz. Tabii menü bildik bir göz göz muayene tablosu şeklinde tasarlanmış.

Ekmek en büyük harflerle yazılmış, ardından marul ve turşu geliyor. Ve bu andan sonra harfler ketçap ve hardalla birlikte küçülmeye başlıyor. Hamburgerin en önemli malzemesi olan et ise en altta. Dolayısıyla gözleriniz bozuksa köftesiz, sadece marullu bir hamburgerle kalmanız olası. Etsiz hamburgerle kalanlar hemen yan taraftaki normal muayene kısmına alınıyor ve makine yardımıyla göz bozukluğu ölçümü yapılıyor.

Tatlı bir fikir. Etki de yaratmış. 10 gün içerisinde 5000 kişi gözlerini test etmeye davet edilmiş.

Künye:

Reklamveren: Nikon Verres Optiques

Reklam Ajansı: Altmann+Pacreau

Yaratıcı Yönetmen: Olivier Altmann

Sanat Yönetmeni: Anthony Lietart

Reklam Yazarı: Dimitri Lucas

Fotoğraf: Vincent Rodella

Yapım Şirketi: Birth

TV Yapımcısı: Florence Pottié-Sperry

Görsel: YouTube