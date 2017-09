New York'taki Mikroskobik Yaşam

Sally Warring tarafından yürütülen Pondlife projesi, New York'taki mikroskobik canlıları görsel olarak belgeleyerek insanlarda bilime yönelik merak uyandırmayı amaçlıyor.

Kent yaşamının içinde halen biraz vahşi ve el değmemiş doğa saklı. En azından Pondlife projesini yürüten Sally Warring, durumu böyle tanımlıyor. Pondlife, New York’un -zaman zaman New York sınırlarını aşıyor- göllerinden, göletlerinden ve su birikintilerinden topladıkları örnekler aracılığıyla yakaladıkları mikroskobik organizmaları belgeleyen bir proje. Geçtiğimiz ay Instagram'a katılan Apple'ın #ShotoniPhone kampanyasında öne çıkardığı profiller arasında yer alan Pondlife, New York metrosunun bakterilerini fotoğraflayan Craig Ward’ın işlerini akla getiriyor.

Pondlife’ı yürüten Sally Warring aslen Yeni Zelandalı. Melbourne Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuş. New York Üniversitesi’nde genomik ve moleküler biyoloji üzerine doktora yapmış. Geçtiğimiz 8 yıldır, mikrobik organizmaların ve parazitlerin biyolojisini inceliyor. Warring aynı zamanda; film, televizyon, radyo, sosyal medya ve basılı yayınlarda deneyimli bir bilim iletişimcisi ve belgeselci. Warring’in Pondlife projesini yaratmaktaki temel amacı, insanlarda görsel yolla merak uyandırarak onları eğitmek. Organizmaların belgelenmesi, yetişkinlerin ve çocukların eğitiminde paha biçilmez bir rol oynuyor. Koleksiyondaki organizmalar 100-400 kat büyütülerek belgelenmiş.

Görsel: Pondlife