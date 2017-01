New York Esnafının Kedileri

Fotoğrafçı Andrew Marttila, yazar Tamar Arslanian ile birlikte hazırladığı Shop Cats of New York kitabından bazı fotoğrafları internette yayınladı.

Geçinmek için yalnızca kedi fotoğrafı çeken, kendisini “kedi fotoğrafçısı”olarak nitelendirebileceğimiz Andrew Marttila, yazar Tamar Arslanian ile iş birliği yaparak bir kitaba imza atmış. HarperCollins yayınevi tarafından hem baskı hem e-book olarak yayınlanan kitap o kadar ilgi görmüş ki kasım ayında çıkan ilk baskısı çoktan tükenmiş ve ikinci baskı raflardaki yerini almış. İkilinin kitabı Shop Cats of New York (New York dükkanlarındaki kediler) adını taşıyor.



Shop Cats of New York, İstanbul’un kedilerinin başrolde oynadığı ve Türkiye’de vizyona gitmesini iple çektiğimiz Kedi filmini akla getiriyor. New York’un ikonik kedilerinin sıra dışı hikayelerine yer verilen kitabın arka fonunda; viski fabrikası, yoga stüdyosu, kütüphane, bisiklet mağazası, Algonquin Oteli, Bleecker Street Records gibi New York’un en önemli noktaları bulunuyor. Bu anlamda New York’taki yaşama da farklı bir perspektiften bakmayı sağlıyor. Ruh hallerine bağlı olarak kediler; sevgi gösterilerini görmezden gelirken, sevinç içinde bir insana mırlarken ya da bacaklarına sürtünürken görülebiliyor.

Yazar Tamar Arslanian profiline de kısaca göz atalım. Arslanian New York’un büyük reklam ajanslarında uzun süre müşteri ilişkileri vb pozisyonlarda görev almış ve şu anda Avrett Free Ginsberg’de çalışıyor. Arslanian, aynı zamanda IHaveCat adlı blogun yazarı. Son dönemde ağırlıklı olarak evcil hayvanlarla ilgili markalara danışmanlık yapan Arslanian evini Kip, Petie ve Haddie adlı 3 kurtarılmış kedi ile paylaşan gerçek bir hayvansever.

Andrew Marttila Kitaptaki fotoğrafların bir bölümünü internette paylaşmış . Paylaşımında, geçtiğimiz yazı tamamen New York dükkanlarındaki 40’tan fazla kediyi fotoğraflayarak geçirdiğini belirtmiş.

Görsel: boredpanda.com