Nedir Bu Memelerin Çektiği
Berlei, memelere iyi davranın mesajını verdiği filminde kadınların yıllar boyunca memelerine çektirdiklerini gözler önüne seriyor.
Memeler yüzyıllardır, kadın-erkek herkesten ve genel olarak toplumdan çeşitli baskılar görüyor. Fazla göz çarpma, dik ol, büyük ol, belli olma, fazla açılma... Bunun için de kadınlar ve sütyenlerin memelere çektirmediği kalmıyor. İç çamaşırı markası Berlei de buradan yola çıkıyor ve her kadının empati kurabileceği bir reklam filmiyle "Memelerine iyi davran." diyor.
Reklam ajansı The Monkeys tarafından yaratılan "Womankind" kampanyası için ünlü yönetmen Kim Gehrig ile çalışıldı. Ortaya çıkan 45 saniyelik montaj filmse, kadınlara "ah biz deli miyiz, niye böyle şeyler yapıyoruz kendimize!" dedirtecek türden. Film; yıllar içerisinde kadınların memeleri bastırmak, göstermek, belli etmek, belli etmemek, dikleştirmek, birleştirmek, ayrık durmasını sağlamak ve daha nice şey için memelerine yaptığı haşin şeyleri tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Filmi seyrederken memelerin çektikleri ruhumuzu daraltıyor adeta.
Film, acımasız sütyenlere karşı sütyensizliği koyacakmış gibi dursa da, hayır koymuyor. Onun yerine Berlei'nin sunduğu yumuşak ve insancıl sütyeni getiriyor. Her ne kadar insanın içini biraz fena yapsa da film oldukça eğlenceli. Bunda neşeli müziğinin de etkisi var. İç çamaşırı dünyasında alışılmadık bir yaklaşım olduğu da muhakkak.
Künye:
Reklamveren: Berlei
Reklam Ajansı: The Monkeys
Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Justin Drape
Yaratıcı Yönetmen: Barbara Humphries
Yaratıcı Ekip: Renee Bryant & Katyana O’Neill
Genel Müdür: Matt Michael
Group İçerik Yöneticisi: Kelly Spence
İçerik Yöneticisi: Lauren Shelley
Yönetici Planlama Direktörü: Fabio Buresti
Planlama Başkanı: Michael Hogg
Planlama: Charlotte Marshall
Yapım Sorumlusu: Thea Carone
Yayın Yapımcısı: Penny Brown
Basın Yapımcısı: Sally Lankshear
Yapım Şirketi: Revolver/ Will O’Rourke, Somesuch UK
Yönetmen: Kim Gehrig
Yönetici Yapımcısı: Michael Ritchie, Pip Smart, Seth Wilson
Yapımcı: Anna Mannix, Jacob Swan-Hyam
Görüntü Yönetmeni: Ari Wegner
Kurgu: Elise Butt @ Trim London
Post Prodüksiyon: Fin Design & Effects
Renklendirme: Ben Eagleton
Müzik Süpervizyon: Karl Richter @ Level Two Music
Ses Tasarım: Simon Kane, Song Zu
Ses Yapım: Katrina Aquilla
Halkla İlişkiler: The Mint Partners
Medya: OMD
Görsel: YouTube