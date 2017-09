Nedir Bu Memelerin Çektiği

Berlei, memelere iyi davranın mesajını verdiği filminde kadınların yıllar boyunca memelerine çektirdiklerini gözler önüne seriyor.

Memeler yüzyıllardır, kadın-erkek herkesten ve genel olarak toplumdan çeşitli baskılar görüyor. Fazla göz çarpma, dik ol, büyük ol, belli olma, fazla açılma... Bunun için de kadınlar ve sütyenlerin memelere çektirmediği kalmıyor. İç çamaşırı markası Berlei de buradan yola çıkıyor ve her kadının empati kurabileceği bir reklam filmiyle "Memelerine iyi davran." diyor.

Reklam ajansı The Monkeys tarafından yaratılan "Womankind" kampanyası için ünlü yönetmen Kim Gehrig ile çalışıldı. Ortaya çıkan 45 saniyelik montaj filmse, kadınlara "ah biz deli miyiz, niye böyle şeyler yapıyoruz kendimize!" dedirtecek türden. Film; yıllar içerisinde kadınların memeleri bastırmak, göstermek, belli etmek, belli etmemek, dikleştirmek, birleştirmek, ayrık durmasını sağlamak ve daha nice şey için memelerine yaptığı haşin şeyleri tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Filmi seyrederken memelerin çektikleri ruhumuzu daraltıyor adeta.

Film, acımasız sütyenlere karşı sütyensizliği koyacakmış gibi dursa da, hayır koymuyor. Onun yerine Berlei'nin sunduğu yumuşak ve insancıl sütyeni getiriyor. Her ne kadar insanın içini biraz fena yapsa da film oldukça eğlenceli. Bunda neşeli müziğinin de etkisi var. İç çamaşırı dünyasında alışılmadık bir yaklaşım olduğu da muhakkak.

