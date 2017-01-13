Nakış Eskizler

Michelle Kingdom, geleneksel kalıpların dışına çıkarak işlediği nakışlarla küçük kompozisyonlar yaratıyor.

Michelle Kingdom’ın karmaşık nakışları; psikolojik manzaraları araştırıyor, küçük dünyaları ve dile getirilmemiş düşünceleri aydınlatıyor. Kingdom küçük ölçekli sahneleri, sıkıştırılmış kompozisyonlara yoğun olarak işlemiş.

Kingdom’ın kayıtsız ama ısrarcı iç sesleri yakaladığı görsellikte; sanatı ve tarihi, hatıraları ve kişisel mitolojileri referans alan pek çok unsur bulunuyor. Onun çalışmaları aracılığıyla; isteklerin ve kısıtlamanın dinamikleri, beklenti ve kayıp, aidiyet ve yabancılaşma, gerçeklik ve illüzyon su yüzüne çıkıyor.

Sanatçı işlerini “Çalışmalarım, iğne işinin göz alıcılığını ve köklü oluşunu onaylarken, bu geleneği aynı anda onurlandırmak ve zayıflatmak için ipliği eskiz aracı olarak kullanıyorum. Geleneksel dikişler kırılgan ve dokunaklı olduğu için burada söz konusu olan güzellik melankoli ile paraleldir.” şeklinde açıklıyor.

Görsel: Michelle Kingdom