Müzikten Çizime Her Amaca Hizmet Eden Touchpad [SXSW 2017]

Sensel Morph, fırça, parmak gibi farklı dokunuşları algılayabilen ve hepsiyle uyum içinde çalışan yenilikçi bir dijital girdi aracı.

Dijital dünyada ekranlarla olan ilişkimizde en büyük yardımcımız klavye, fare, çizim tableti gibi girdi araçları. Fiziksel eylemlerimizi dijitalleştiren bu araçlar teknolojiyle etkileşimimizde adeta elimiz kolumuz oluyor. Ekim 2015'te Kickstarter'da fonlanan Sensel Morph, tüm bu girdi araçlarını bünyesinde toplayan yenilikçi bir ürün. Üzerinde bulunan birbirinden bağımsız 20.000 sensör sayesinde her teması ayırt edebiliyor ve şiddetini ölçebiliyor.

İlk bakışta iPad büyüklüğünde bir touchpad'i andıran Sensel Morph, üzerine konan kalıplarla birlikte enstrüman, klavye, çizim tableti veya maker'ların projelerinde kullanabileceği bir araca dönüşüyor. Geliştirici kablolarıyla Arduino'ya, USB ile bilgisayarlara ve Bluetooth ile geri kalan her şeye bağlanabilmesi de cabası. Açık kaynaklı API'ları sayesinde de çok daha farklı amaçlarla kullanmak isteyenlere açık bir kapı bırakıyor.

Yenilikçi bir girdi aracı olarak dikkat çeken Sensel Morph, SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'ta da Music & Audio Innovation kategorisinde finale kalan 5 isim arasında yer alıyor. Sensel Morph, yaratıcı isimlere sunduğu imkanların yelpazesini göstermek için farklı disiplinlerden kişilere ürünü gönderiyor ve deneyimlerini kaydediyor. Böylece bizler de bu araçla yapılabilecekleri görme şansı yakalıyoruz.

Görsel: Sensel Morph