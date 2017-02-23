Müzik Deneyimini Renklendiren Saykodelik Gözlük

Müziğe renkli ve değişebilen desenleriyle eşlik eden gözlük MOOD, Indiegogo'da fonlanıyor.

Müzik tutkunu tasarımcı Bence Agoston tarafından yaratılan MOOD, hem müzik dinleme deneyimine görsel bir eğlence hem de dinleyiciye stil katıyor.



"Dünyanın ilk saykodelik gözlüğü" sloganıyla Indiegogo’da fonlanan MOOD, UV filtreli camlarıyla günlük kullanıma uygun. Gözlükte 6 farklı cam bulunuyor. Gözlük camlarını döndürmeniz, rengarenk optik şölenin başlaması için yeterli. Farklı desenlerdeki her cam ışığı farklı şekilde filtreliyor. Kullanıcının camları döndürmesiyle birlikte sınırsız çeşitlilikte görüntü akışı yaratabiliyor.

Bir çizgi ya da nokta seti üzerine; farklı boyut, açı ya da boşluk gözetilecek şekilde bir başka çizgi ya da nokta seti konulduğunda Moiré deseni adı verilen göreli bir algı durumu meydana gelir. Günlük hayatta tül perdelerde kimi zaman bu optik durumu görebiliriz. Bilgisayar ekranında ya da fotoğrafçılıkta ise görüntüyü bozan, istenmeyen bir durum olarak orataya çıkar. İşte MOOD ile yaratılabilen efektlerden bir tanesi bu. Diğer efektler ise gözlük camlarını ekleyip çıkartarak, farklı kombinasyonlar yaparak yaratılabiliyor.

MOOD’un çerçevesi dayanıklı ABS’den 3B baskı yoluyla üretilmiş. Gözlük camları tamamen geri dönüştürülebiliyor.

Görsel: Indiegogo