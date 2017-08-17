Müziğin de Aracın Kadar Hızlı Olsun İster Misin?

Spotify, otomobil uygulamasına eklenen özellikle araç hızı arttıkça müziği de hızlandırarak insanları hıza karşı uyarıyor.

Peru'da trafik kazalarının %70'i hız nedeniyle oluyor. Temelindeki sorun, otoyol üzerinde insanların hızlandıklarını fark etmemeleri. Spotify için hazırlanan "Music Signs" isimli çalışma hızın arttığına ilişkin insanları uyarmayı amaçlıyor.

Otoyolda giderken hızın arttığını fark etmeyebiliyoruz. Bu nedenle hız limitlerinin üzerine kolaylıkla çıkılabiliyor. Otomobillerde de çok dinlenen müzik akış platformu Spotify, bunun çözümü için insanları uyarmaya karar veriyor. Otomobil uygulamasına eklenen bir özellik sayesinde çalan müziği otomobilin hızıyla birlikte hızlandırıyor. Yani, sizin hızınız limitin üzerine çıktıkça müzik de hızlanmaya başlıyor. Ayrıca uygulama üzerinden size uyarılar geliyor. Kısacası, hız yaparsanız müzik keyfiniz kaçmaya başlıyor. Uygulama sizi hızınızı düşürmeye de teşvik etmiş oluyor. Tabii bazı şarkıların hızlandırıldıkça da fena olmadığını göz ardı edersek.

Çalışma Miami Ad School tarafından gerçekleştirilmiş.

Künye:

Reklam Ajansı: Miami Ad School

Sanat Yönetmeni: Karol Gomez, Oskar Coronel

Reklam Yazarı: Giuliano Boggiano

Video Kurgu: Karol Gomez



Görsel: Vimeo