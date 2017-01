Müziği Sadece Dinlemek Değil, Hissetmek İçin

CES 2017'de tanıtılan ve büyük ilgi çeken saat büyüklüğündeki subwoofer Basslet, müziğinizi gittiğiniz her yerde güçlü baslar ile dinlemenize olanak veriyor.

Ses ve müzik konusunda teknolojik ürünler geliştiren Alman şirketi Lof Lofelt elt tarafından üretilen Basslet; bir subwoofer bileklik. Bir saat boyutunda olmasına rağmen büyük bir ses sisteminin yeteneklerini içine sığdırabilen bir mühendislik harikası. Dışarıya ses vermeyen bu minik ürün, yenilikçi bir ses teknolojisi kullanarak basları ve titreşimleri doğrudan size iletiyor ve böylece müziği dinlemenin ötesinde, hissedebilmenizi sağlıyor. Nereye giderseniz gidin çevrelenmiş ses deneyimi yaşamanıza olanak veren Basslet, müzikseverler, müzisyenler, DJ'ler ve oyun severler için güçlü bir çözüm sunuyor.

CES 2017'de yer alan ve fuarın ilgi çeken ürünlerinden olan Basslet; akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, sanal gerçeklik gözlükleri ve hatta eski Walkman'lere bile bağlanabiliyor. Hiçbir uygulama gerektirmeyen Basslet'in çalışması için tek yapmanız gereken vericiyi müziği çalacağınız cihaza bağlamak. Bundan sonra kulaklıkları kulağınıza, Basslet'i de bileğinize takıyorsunuz ve müzik başlıyor. 10 Hz'ye kadar tüm bas spektrumunu büyük bir keskinlikle duyabilmenizi sağlayan Basslet sayesinde müziği her yere, ses kalitesinden ödün vermeden taşıyabiliyorsunuz. Basslet, 1 saatten kısa sürede tam şarj edilebiliyor ve dolu pille 6 saatin üzerinde çalışabiliyor.

Basslet, dış dünyanın gürültü ve kaosunu sessize alırken, yaptığınız şeye odaklanmanıza yardımcı oluyor. Gittiğiniz her yerde müziği sadece dinlemenizi değil; hissetmenizi sağlıyor. Basslet sadece müzikseverler için değil; en düşük ses seviyesinde bile tüm bas spektrumununu hissettirerek müzisyenler ve DJ'ler için büyük destek sunuyor, her an her yerde müzik yapmaya olanak veriyor. Oyunseverler içinse daha derinlikli bir ses deneyimi yaratarak oyunun içine girilmesine destek oluyor.

Basslet'in ödüllü tasarım stüdyosu WertelOberfell işbirliğiyle hazırlanan tasarımı oldukça şık, temiz ve sade bir görünüm sunuyor. Müziği hissettirme işlevinin dışında fazla bir tasarım oyununa ihtiyaç duyulmamış. Tasarım işlevi izliyor. Hafif ve günlük hayata uyumlu malzemelerle üretilen Basslet, istenirse 24 mm'lik herhangi bir saat kayışıyla da kişiselleştirilebiliyor. 2 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve bu sene içerisinde Kickstarter'da fonlanan Basslet; üretime hazır. Şu an ön sipariş döneminde olan ürün Şubat ayında teslimata başlayacak.

Görsel: Lofelt