Müslüman Atletlere Yönelik Nike Pro Hijab Geliyor

Nike, Müslüman kadın atletlere yönelik baş örtüsü Nike Pro Hijab'ın 2018 baharında piyasaya çıkacağını duyurd.

Hatırlarsınız... Nike Women, Orta Doğu bölgesine yönelik bir reklam filmiyle geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplamıştı. Ancak, bu işe sosyal platformlarda yöneltilen eleştirilerden biri "Madem Orta Doğulu kadınları reklamında kullanıyorsun, neden bize göre bir ürünün yok, neden tesettüre uygun spor kıyafetler üretmiyorsun?" idi. Bu eleştiriler, Kadınlar Günü'nden 2 gün önce duyurulan Nike Pro Hijab ile son bulacağa benziyor.

2018 baharında satışa çıkması düşünülen Nike Pro Hijab, spor yapmaya uygun bir baş örtüsü. Hafif polyester bir kumaştan yapılmış. Koyu renklerde üretilen kumaşın gözenekleri nefes almasını sağlarken terleme durumunda bile opak kalarak örtünün altının görünmemesini sağlıyor.



Nike, Pro Hijab fikri ilk olarak geleneksel baş örtüleriyle yarışan atletlerin bu konudaki sıkıntılarını ifade etmeleriyle doğmuş. Atletlerle beraber, onların görüşleri doğrultusunda yaratılan Nike Pro Hijab, 13 aylık tasarım sürecinin sonunda ortaya çıkmış.

Orta Doğu filminde de rol alan BAE'li buz patenci Zahra Lari, Pro Hijab'ı ilk deneyenlerden. Prototipi deneme fırsatıbulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Lari, üründen oldukça memnun kaldığını da belirtiyor.

Moda dünyasının Müslüman kadınlara ilk kez seslenişi değil elbette bu. Daha önce D&G tesettür koleksiyonunu tanıtmış, H&M ise geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik için yaptığı Close the Loop filminde tesettürlü bir kadına rol vermişti. Spor dünyasında da baş örtüsü ve tesettür giyimi konusunda ilk isim Nike değil. Ancak, bir dünya devinin bu ürünle piyasa çıkması, özellikle de göçmenler ve Müslümanlara yönelik sert ayrımların yaşandığı bir dönemde bu ürünü tanıtması; oldukça anlamlı. Pro Hijab haberi şimdilik olumlu karşılanırken kafasının üzerinde Nike logosunu taşıma konusunda endişelerini belirtenler veya ürünü biraz sıkıcı bulanlar da yok değil.

Görsel: Elle

