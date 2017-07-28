Müslüm Animasyonunun Özel Ders Gibi Yapım Süreci Videosu

Koff Animation, kısa filmleri Müslüm'ün yapım sürecini anlatan detaylı ve bilgilendirici bir video yayınladı.

İstanbul merkezli animasyon stüdyosu Koff Animation, Türk müziğinde iz bırakmış isimler için içten, detay dolu ve dokunaklı kısa filmler hazırlıyor. 2015'te Zeki Müren'in hayatını işleyen Zeki animasyonuyla başlayan proje geçtiğimiz Mart'ta Müslüm ile devam etmişti. Müslüm Gürses'in hayatınki dönüm noktalarını, zaman içindeki gelişimini ve değerlerini adım adım işleyen ilerleyen kısa film, sanatçının ölüm yıldönümünde onu özlemle anan bir çalışma değerindeydi.

Koff Animation, Müslüm'ün yapım sürecini atılan ilk çizgiden, storyboard'dan, senaryodan başlayarak animasyon, logo tasarımı, karakter tasarımları gibi son rötuşlara kadar uzanarak detaylı bir şekilde inceliyor. Koff'un kaptanı Gökhan'ın anlatımıyla süslenen 10 dakikalık video animasyon üretiminin ne denli detaylı olduğunu da gösteriyor.

Koff Animation'ın kısa filmleri Zeki'yi yazımıza buradan, Müslüm yazımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel: YouTube