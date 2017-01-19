Mozilla'nın İnterneti Sahiplenen Yeni Logosu

İnterneti insanların erişimine sunmak için faaliyet gösteren ve özgür yazılım kültürünü savunan Mozilla, aylardır devam eden tasarım sürecini tamamladı.

Mozilla, özgür yazılım ve açık kaynaklı internet kültürü üzerindeki önemli aktörlerden birisi. Ve Mozilla, Ağustos ayında yaptığı duyuruyla yeni logosunu açık kaynakla tasarlamaya başlamıştı. 5 farklı dille hazırlanan 5 tasarım sonucundaysa Mozilla'nın yeni logosu ve kurumsal kimliği moz://a oldu.

Mozilla, gelişmeyi açık tasarım blogundan yaptığı duyuruyla müjdeledi. Yeni logo ve kurumsal kimlik özünde interneti kucakladığı ilk bakışta anlaşılıyor. Yazdığımız her internet sitesinde, girdiğimiz her sitede araç çubuğundan bize bakan "://" üçlüsü yeni logonun iskeletini oluşturuyor. Ayrıca videoda da görülebildiği gibi farklı renk kompozisyonlarıyla farklı ruh hallerine de bürünebiliyor.

Yeni logoya gelen olumsuz eleştirilerin çoğunluğu YouTube yorumlarında yer alıyor ve çoğu "://" ifadesini asık suratlı yüze benzetiyor. Ancak bunun da elle tutulur bir eleştiri olduğunu göz önüne almak biraz zor.

Logonun kullandığı yazı tipi ise Typotheque tarafından yaratılmış Zilla isimli açık kaynaklı bir yazı tipi. Mozilla, açık kaynak ruhunu her noktasına taşıyarak adeta mihenk taşlarından biri haline getiriyor.

Görsel: Mozilla