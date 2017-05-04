Motosiklet Sürücüleri İçin Kask Arkası Tak-Çıkar Fren Lambası

Akıllı kask aksesuarı Cosmo Connected, sürüş esnasında sürücünün güvenliğini sağlıyor ve acil durumlarda yardım çağırabiliyor.

Cosmo Connected, sürücünün güvenliğini arttırmak amacıyla tasarlanmış, arka fren lambası ve mobil uygulamadan oluşan tak-çıkar bir akıllı kask aksesuarı. Kickstarter’da fonlanmakta olan bu aksesur, Best of CES2017 ödülüne layık görülerek çoktan dikkatleri üzerine çekmiş.

Herhangi bir motor kaskının tepesine takılarak sürücüyü görünür yapabilen Cosmo Connected’ın fren farı LED bir lambadan oluşuyor. Yerleşik bir jiroskopla donatılmış cihaz, sürücünün kaza geçirdiğini veya düştüğünü tespit edebiliyor. Sürücü üç dakika içinde cevap vermezse, sistem sürücünün ailesine ve arkadaşlarına bildirim yaparken diğer yandan da acil sağlık görevlilerine GPS koordinatlarını gönderiyor. Acil müdahale uzmanlarının muayenesine destek olmak için sürücü ilaç alerjileri, kan grubu gibi bilgilerden oluşan tıbbi geçmişini de mobil uygulamaya ekleyebiliyor. Yardım çağırabilme özelliğiyle akıllı kask Helpmet ve her kaskı akıllı kaska dönüştürebilen eklenti PhiPal ile de ciddi benzerlikler taşıyor.

Motosiklet sürücüsü yavaşlarken Cosmo Connected çevredeki sürücüleri göz hizasında uyaran on iki adet LED ışığını yakıyor. Motosiklet sürücülerinin en sık yaşadığı kaza türünün arkadan vurulmak olduğu düşünüldüğünde bu işaretin motorun arkasındaki sürücülerin dikkatini çekmek için ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Cosmo Connected ihtiyaç halinde bir tehlike ışığı gibi yanıp sönerek uyarı lambasına dönüştürülebiliyor.

Yalnızca 150.25 gram ağırlığında olan Cosmo Connected, sürücü tarafından hissedilmeyecek kadar hafif. Kask yüzeyine manyetik çekimle yapıştığından çıkarması da oldukça kolay. Lityum polimer şarj edilebilir pili, yaklaşık 8 saat boyunca sürücünün güvenliğini sağlamak üzere kesintisiz görev yapabilmesini sağlıyor.

Görsel: Cosmo Connected, Facebook, Kickstarter