Modern Toplumun Renksiz Dünyasındaki Bir Çocuğun Umudu [Kısa Film]

Daniel Martínez Lara ve Rafa Cano Méndez tarafından üretilen Alike isimli kısa film, günlük yaşamda silinip giden yaşamın güzelliklerini basit diliyle aktarıyor.

Daniel Martínez Lara ve Rafa Cano Méndez ikilisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 8 dakikalık kısa film Alike, metropol yaşamı içinde oğlunu doğru şekilde yetiştirmeye çalışan bir babanın hikayesini işliyor. Fakat, çocuk için hangi yol doğru yol anlamına geliyor? Onun için belirlenmiş "doğru" yolu mu takip etmeli yoksa kendi yüzünü güldüren yolu mu?



Bu ikilemlerle birlikte Alike, sade dünyasında sürükleyici bir hikaye yaratıyor. 2015 yapımı film, iki yıl boyunca film festivallerini gezdikten sonra geçtiğimiz ay internetten izlenmeye de açıldı. Böylece festivallerde yakalayamamış kısa film severler de filme erişebildi.

Alike yapım süreciyle ilgili önemli bir not ise ücretsiz ve açık kaynaklı 3B modelleme yazılımı Blender kullanarak hazırlanması. Gezdiği festivallerden toplam 64 ödül alan Alike, bizlre açık kaynak yazılımların gücü ve etkisi konusunda da örnek teşkil ediyor.

Görsel: Alike