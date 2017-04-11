Modern Toplumu Hicveden Absürt İllüstrasyonlar

Anton Gudim, saçma ve gerçeküstü bir yaklaşımla bugünün dünyasını konu alan mini hikayeler üretiyor.

Moskova’da çalışmalarını sürdüren Rus çizer Anton Gudim’in tuhaf ve mantık dışı illüstrasyonları, günümüz dünyasını kara mizahla süsleyerek iğneliyor.

Esprileriyle İspanyol çizer Joan Cornella’yı akla getiren Gudim’in çalışmalarında, kan ve şiddet öğeleri Cornella’nınki kadar baskın değil. Cornella’nın sarı ve kırmızı ağırlıklı boyadığı, ana renklere yakın duran çizgi hikayelerinden farklı olarak Gudim daha çok ara renkleri, grileri ve pastel tonları tercih etmiş. Cornella’da 4 ve 6 karelik hikayeler ağır basarken Gudim’in 2-3 karelik daha kısa esprilere yer verdiğini görüyoruz.



Görsel: Instagram