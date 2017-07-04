​Modern Tekniklerle Yeniden Tasarlanan Büyük Boy Fotoğraf Makinesi

Yüksek kaliteli ve el yapımı yeni Intrepid 8x10 fotoğraf makinesi, modern yöntemlerle üretilmiş büyük boy bir analog makine olarak gelenekseli bugüne taşıyor.

Intrepid, LFC makineleri (large format camera - büyük boy fotoğraf makinesi) geri getirme işine ilk olarak 2014’te ürettiği 4x5 katlanır makine ile başladı. Geleneksel büyük boy fotoğraf makinelerini geri getirme ve herkes için erişilebilir kılma misyonunu üstlenen şirket, bu defa yeni bir 8x10 fotoğraf makinesiyle dikkat çekti. Nedeni de 8x10 makineler için kendilerine ulaşan yüksek talep. Intrepid bu ürünü dünyanın en düşük maliyetli (550 dolar) ve en hafif büyük boy fotoğraf makinesi olarak nitelendiriyor. Her iki ürün için de Kickstarter'da fon toplayan Intrepid'in, “Pil yok, hafıza kartı yok, megapiksel yok!” şeklindeki sloganları da insanı gülümsetiyor.



4x5'in tanıtım videosu ile Intrepid hakkında genel bir fikre sahip olabilirsiniz:

Intrepid geçtiğimiz Nisan ayında, 8x10'un Mayıs'ta çıkacağını müjdelemiş:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Intrepid fotoğraf makineleri; uzun pozlama, geniş odaklama ve geniş perspektif özellikleri sayesinde her bir ayrıntıyı ve tonu yakalayabiliyor. Büyük ebatlarına rağmen derli toplu ve kolay taşınabilir bir tasarıma sahip. Modern üretim ve geleneksel marangozluk yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla hayata geçirilen el yapımı bir ürün. İngiltere’nin Brighton kentinde üretiliyor. Elle toplanmış huş ağacından yapılma kontrplaklardan oluşan dış cephesi, bitkisel balmumu-yağ karışımıyla hava şartlarına karşı korumalı hale getirilmiş. Metal parçalarda ise alüminyum eloksal ile paslanmaya karşı tedbir alınmış.

2,2 kg ağırlığında olan yeni 8X10 Intrepid makinenin, 2014’teki 4X5'lik öncülü ise 900 g. ağırlığında. Lensler, Linhof’un Technika modelinde olduğu gibi ön panoya monte edilebiliyor. En iyi sonuçlar için Intrepid’in kendi ürettiği panolar önerilmiş. Her iki model için de odak uzaklığı 75-320 mm olan lensler tavsiye ediliyor. Arka taraftaki dönen parçalar, hem manzara hem portre fotoğrafı çekmeye imkan tanıyor.





Görsel: Kickstarter, Facebook