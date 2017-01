Moda Tasarımcısı John Malkovich'le Tanışın

İnternet sitesi geliştirme aracı Squarespace, son kampanyasında ünlü oyuncu John Malkovich'in gerçek tutkusu olan moda tasarımının peşinden gitmesine destek oluyor.

Pek çoğumuz yaptığımız iş yerine başka bir iş yapmanın, gerçek tutkularımızın peşinden koşmanın hayalini kurarız. Bu anlamda ünlü oyuncu John Malkovich'in de bizlerden farklı olmadığını, internet sitesi tasarım ve geliştirme aracı Squarespace'in yakın zamanda yayına giren reklam filmi sayesinde anlamış olduk. Pek çok filmde başroller oynamış, ödüller almış John Malkovich'in esas tutkusu olan moda tasarımını hayata geçirmesine destek olan Squarespace, "Make your next move" kampanyasının ilk filminde Malkovich'in hikayesini anlatıyor.

Malkovich'in kariyerine kostüm tasarımcısı olarak başladığı az bilinen bir gerçek. Yıllar içerisinde birkaç koleksiyon da hazırlamış ama pek başarıya ulaşamamış. Malkovich'e göre önceki denemelerinin başarısızlığında internet ortamında varlık göstermemesinin payı büyük. İşte Squarespace tam da bu nedenle Malkovich'i hayallerine ulaştırmada önemli rol oynuyor: Oyuncuyu bir moda tasarımcısı olarak konumlarken, kendi ismini taşıyan ilk koleksiyonunu ve koleksiyonun bulunduğu JohnMalkovich.com adresini de tanıtıyor, site üzerinden alışverişi başlatıyor.



"Journey" isimli, 3 dakikalık film; Malkovich'i Paris sokaklarında dolaşırken ve tasarımlarını çiziktirirken gösteriyor. Telefonu çalıyor, mesajlar geliyor, meslektaşları olan bitene inanamıyor: Film çekmek dururken, Malkovich'in moda tasarımına yönelmesi inanılır gibi değil! Ama Malkovich direniyor, tasarımlarına devam ediyor, hayatını hiçbir zaman başkalarının ondan bekledikleri çerçevesinde şekillendirmediğini belirtiyor. Sonunda da "John Malkovich - Moda Tasarımcısı" olarak sunuluyor ve erkek kıyafetleri tasarladığı koleksiyonu duyuruluyor.

Malkovich'in rol aldığı film, yeni yılla birlikte yayına giren "Make Your Next Move" (Bir sonraki hareketini yap!) kampanyasının da ilk filmi. Kampanya çerçevesinde iç mimar Tom Delavan, hip-hop yoga stüdyosu Y7 ve Urban Cowboy isimli pansiyon gibi pek çok başka Squarespace müşterisine de yer verilecek. Squarespace'in girişimciler ve serbest çalışanlar için sağladığı desteği vurgulayan kampanya; hayatta gerçekten istemediğin bir işe razı olmamak gerektiğini hatırlatırken insanları hayal ve tutkularının peşinden gitmeye çağırıyor.

Görsel: YouTube