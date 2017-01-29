Mobil Geleceğin Öncüsü BMW i3 [advertorial]

Güçlenen bataryasıyla günlük kullanımda 300 kilometreye kadar menzil sunan BMW i3, şimdi çok daha çekici ve heyecan verici.

BMW i3, ilk tanıtıldığı günden bu yana elektrikli mobilite hedef alınarak tasarlanan nadir otomobillerden biri olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki, BMW i3’ün tüm tasarımı, kullanılan malzemeleri, donanımı ve hatta üretim süreci dahi, BMW tarafından i3 için özel olarak planlandı. BMW i3, sınıfının teknolojik açıdan en gelişmiş elektrikli otomobili olmakla kalmıyor ayrıca en düşük enerji maliyetiyle sınıfında “dünyanın en ekonomik elektrikli otomobili” unvanına da sahip. Tüm bunlar BMW i3’ü eşsiz bir elektrikli otomobile dönüştürüyor. Kendi elektrik motorlarını geliştiren BMW, elektrikli mobilitedeki uzmanlığını bataryaların tasarlanmasında da gösteriyor. Bu sayede batarya üreticileri de son yıllarda büyük gelişme sağlamış durumda. Bu gelişim ile birlikte BMW i3, günlük kullanımda 250-300 kilometreyi bulan mesafeleri katedebiliyor. Üstelik enerji depolama alanının ölçüleri değişmezken, yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip bataryalar bir önceki nesil bataryalar ile aynı sürede şarj olabiliyor.

Dinamik Sürüş Keyfi

BMW i3, sıradan şehir otomobilleriyle karşılaştırılamayacak dinamik performans yeteneklerine sahip. BMW i3, 170 beygir (125 kW) gücü ve BMW i3 geleceğe yön veren tasarımıyla eşsiz bir kimliğe sahip maksimum 250 Nm torkuyla eşsiz bir deneyim sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7,3 saniyede ulaşabilen BMW i3, hızlanırken vites değiştiren geleneksel otomobilleri geride bırakıyor.



Evde Şarj

Elektrikli otomobillerle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de şarj süreleri. BMW i3 akıllı BMW i Wallbox teknolojisi sayesinde daha yüksek kapasiteli 94 Ah bataryasını 3 saatten kısa sürede yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor. Ayrıca BMW i3’ü evinizde de herhangi bir prizden şarj etmek mümkün. Standart şarj kablosuyla geleneksel bir prizden yapılan şarj ile 8 saatten kısa sürede bataryanın yüzde 80’i doldurulabiliyor.







Sürdürülebilirlik

Her yönüyle eşsiz bir tasarıma sahip olan BMW i3’ün yüzde 95’i geri dönüştürülebiliyor. Bu da BMW’nin sürdürülebilirlik değişimini desteklemek adına sıfır emisyonlu ulaşımdan çok daha fazlasını hedeflediğinin bir göstergesi. Tasarımda kullanılan yenilebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler çevreyi korumaya yardımcı olurken, plastik gibi geleneksel malzemelerin de yerini alıyor.



Yeşil Enerji

Çok daha etkileyici olan ise BMW’nin i3’ü yeşil enerjiyle üretebilmek için Leipzig’deki üretim tesislerinde rüzgar türbinleri kurmuş olması. Üstelik i3’ü üretmek için gereken enerji, diğer BMW modellerinin üretimi için gereken düşük enerjiden dahi yarı yarıya daha avantajlı. BMW i3 ile sürdürülebilirliği günlük yaşamınızın bir parçası haline getirmek oldukça kolay. Sıfır emisyon, şehir içinde daha az hava kirliliği ve soluyabileceğiniz daha fazla temiz hava anlamına geliyor. Yeşil enerjiyle dolum yaptığınızda veya kendi elektriğinizi güneş panelleriyle kendiniz ürettiğinizde, tamamen emisyonsuz mobilitenin keyfini yaşayabilirsiniz.





