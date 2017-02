Miyazaki Filmlerinin Kilit Eşyalarıyla Simetrik Afişler

Jordan Bolton, Hayao Miyazaki animasyonlarındaki objelerin 3 boyutlu versiyonlarından oluşan kompozisyonlarla, bu filmler için yeni posterler yaratıyor.

Amelie, The Grand Budapest Hotel, Pulp Fiction, Breakfast at Tiffanys gibi kült filmlerin posterlerine dair çalışmalarıyla tanıdığımız Jordan Bolton, bu defa Miyazaki’nin uçsuz bucaksız evrenini yorumluyor. Bu defa sürece baktığımızda farklı bir şey görüyoruz: Bolton ilginç bir şekilde 2 boyutlu dünyanın (Mizayaki animasyonları) objelerini derinlik kazandırıp ardından yine 2 boyutlu olmasına alıştığımız poster ailesine dahil ediyor.

Spirited Away, Princess Mononoke, My Neighbor Totoro ve Howl's Moving Castle filmlerindeki objeleri; kağıt ve oyun hamuru gibi malzemelerle 3 boyutlu olarak yeniden yaratan Bolton, bunları estetik bir biçimde dizerek renkli asamblajlara dönüştürmüş. A2 kâğıdına üzerinde dizilmiş her bir kompozisyon, 100 farklı nesneden oluşuyor. Tüm nesneler el yapımı.

Kompozisyonlarda kullanılan objeler kolaylıkla tanınabiliyor. Ancak daha önemli bir özellikleri daha var. Bolton, senaryolarda kilit rolde olan objeleri seçmiş. Ortaya çıkan posterlerdeki film isimlerini kapattığınızda her biri bir bakıma sinematik bulmaca gibi.

Görsel: Jordan Bolton