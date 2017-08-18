MIT'den Origami gibi Katlanan Kumaş

MIT Media Lab çatısındaki Tangible Media Group'ta geliştirilen aeroMorph, minimum eforla şişirilerek origami figürü gibi şekil alabiliyor.

MIT Media Lab altında bulunan Tangible Media Group, bit'lerle atomları birbirine yakınsayarak dijital ve fiziksel dünya arasında etkileşimli projeler üreten bir laboratuvar. Jifei Ou önderliğinde hayata geçen aeroMorph da buradan çıkmış deneysel bir fikir. Kağıt, plastik ve kumaş gibi maddeleri uygun kalıplarda katlayıp dikerek origami benzeri şekiller almalarını sağlayabiliyorlar.

Kuğu, kutu, 3B figürler veya altıgen formlar minimum eforla havayla dolarken programlanmış olarak zahmetsizce dönüşüm yaşayabiliyorlar. aeroMorph'un kullanım alanları arasında rotobik, mimari, giyilebilir teknolojiler, oyuncaklar, ambalaj sanayi, imalat gibi farklı endüstriler yer alıyor.

Projenin yaratıcı Jifei Ou, geçtiğimiz yıl da dokunuşla şekli değişen kumaş mobilya ReForm'u yaratmıştı.



Görsel: MIT Media Lab