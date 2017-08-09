MIT'den Kıyafet Üstünde Dolaşan Minik Asistan Robot

MIT Media Lab çatısı altında Cindy Hsin-Liu Kao'nun geliştirdiği Kino, sıradan kıyafetler üzerinde gezip çeşitli meziyetler kazandırıyor.

MIT Media Lab'de doktora öğrencisi olan Tayvanlı Cindy Hsin-Liu Kao, tarafından geliştirilen Kino, sıradan kıyafetlerin üzerine eklenerek onlar üzerinde yaşayan bir takıya dönüşüyor. İnsan ile robotun bu iç içe ilişkisi de insana gündelik işleri içinde ona yardımcı olacak bir asistan olarak şekilleniyor.

Ön yüzünde iki iç tarafında da bir silindir bulunan ve kıyafeti aralarından geçiren düzenekle Kino, kolayca hareket ediyor. Bir sandviç misali kıyafeti tutan düzenekte ön kısımdaki bir silindir motor yardımıyla dönerek diğerlerini de hareket ettiriyor. Akıllı telefonla kontrol edilebilen Kino, kıyafetle aynı desene sahip olup sürekli hareket ederek dinamik bir görüntü sunmak, değişik kombinasyonlar kuran takı görünümü yaratmak veya yağmurlu bir günde güneş açtıktan sonra kapüşonu otomatik indirmek gibi yaratıcı kullanım alanları var.

Kino, Cindy Hsin-Liu Kao'nun ilk dikkat çeken projesi değil. 2015'te akıllı cihazlar için kontrol arabirimi NailO ve 2016'da da aynı amaçla geliştirdiği geçici dövme DuoSkin ile büyük ses getirmişti. Hatta DuoSkin, 2017'de SXSW Interacitve Innovation Awards'ta finale kalmıştı.

Görsel: MIT Media Lab, Kino