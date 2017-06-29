Misvak Kullanımını Pratik Hale Getiren Tasarım

Leadoff Studio'nun tasarladığı misvak koruma kabı, modern yaşamın içinde misvak kullanımını kolaylaştırıyor.

Arak, peelu veya salvadora persica olarak adlandırılan ufak ağaçlardan elde edilen diş temizleme malzemesi misvak; doğal olana dönüşün yaşandığı son yıllarda tekrar popüler oldu. Dolayısıyla bu doğal çözümü modern yaşamın içine pratik bir şekilde dahil etmek için de çözümler geliştirilmeye başladı. New York’ta yer alan Leadoff Studio da bu amaçla misvak çubuğunun kullanımını kolaylaştıran bir ambalaj tasarladı.

THIS Toothbrush markası için tasarlanan ve deney tüpüne benzeyen misvak koruma kabı, paslanmaz çelikten bir kesici içeriyor. Böylece çubuğun ucunu açmak ve ortalığa kirletmeden bu işlemi halletmek mümkün hale geliyor. Dipteki delikli koni, çubuğun ucundaki liflerin açılmasını sağlıyor. Bu da misvak liflerinin kalıp gibi birbirine yapışmış halde kalması yerine ayrılmalarını ve çubuğun diş fırçasına benzer kıllı/lifli bir hale gelmesini sağlıyor.

Üçgen şeklindeki dış ambalajı, geleneksel Arabesk desenlerin modern bir soyutlaması niteliğinde olan tasarım, 2017 Dieline Awards’da, kişisel bakım kategorisinde üçüncülük ödülü almış.

Görsel: THIS Toothbrush