Minyatür Mobil Evler

Vera van Wolferen, Balsa ağacından yaptığı “Story Objects” adlı minyatür mobil evlere yenilerini ekledi.

Hollandalı sanatçı Vera van Wolferen, Story Objects N°2 adı altında "hareket halindeki ev" konseptine uygun yeni tasarımlar üretiyor.





Vera van Wolferen tekerlekli minik evlerden oluşan modellerde, hem dayanıklı hem de hafif olan Balsa ağacını tercih etmiş. Story Objects (hikaye nesneleri) olarak isimlendirdiği minyatür heykellerin bazılarında minik bacalardan pamuktan yapılmış hafif bir duman çıkıyor veya ev yine pamuktan yapılmış bir bulutla birlikte tasvir ediliyor. Bazı parçalarda ise van Wolferen yalnızca evin mimarisine odaklanmış ve ekstra bir malzeme kullanmamış.

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Görsel: Behance