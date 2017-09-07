Mini Sirk: Sandalye Hırsızı

Robert Romanowicz, Thief of Chairs projesiyle, bir kutunun içinde yaşayan minyatür bir sirk yarattı.

Polonyalı mimar Robert Romanowicz, illüstrasyonları ve el yapımı karakterleriyle insanı adeta büyülüyor. Yeni projesi Thief of Chairs (Sandalye Hırsızı) da Romanowicz’in bütün yeteneğini, sabrını ve hayal gücünü konuşturduğu bir minyatür sirk çalışması. Her bir detay o kadar sevimli ki, insan “keşke yakından görebilsem ve uzun uzun inceleyebilsem” hissine kapılıyor. Romanowicz’in 3 boyutlu çalışmaları, Joseph Cornell’in kutular içinde yarattığı asamblajlarının çocuksu versiyonları gibi. Romanowicz, minyatür sirk ile konulu bir animasyon filmi yaratıp yaratmayacağı hakkında ise herhangi bir açıklama yapmamış. Aşağıdaki stop-motion film yalnızca sirki genel olarak tanıtan bir demo niteliğinde.

1976’da Milicz’de dünyaya gelen Romanowicz, Wroclaw Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlanmasına paralel olarak yine Wroclaw'daki Creo Reklam Okulu'ndan da mezun olmuş. Şu anda mimarlık mesleğini sürdürüyor. Mimarlığın yanı sıra profesyonel olarak kitap illüstrasyonları çiziyor. Sanata olan grafiksel yaklaşımının ardında bir parça da mimar olması yatıyor. Uzun yıllar kendini çizerek ifade etmenin yollarını arayan Romanowicz, bu arada farklı malzemelerle deneyler yapmış. Artık resimde kendine has, ayırt edici bir üslup yakaladığına inanıyor.

Görsel: Behance