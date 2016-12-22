​Mini Römork Ofis

Otomobil gibi park edilebilen Minim Workspace, kişiye istediği yere ofisini götürme imkanı sunuyor.

Her gün başka bir yerde çalışabilmek, üstelik bütün ofisi yanında götürebilmek varken sabit bir ofise neden saplanıp kalır insan? Bir gün yemyeşil bir piknik alanına, ertesi gün deniz kıyısına bir başka gün ise toplantı yapacağınız müşterinin ofisinin yanına park etmeniz mümkün olsa hayat daha güzel olmaz mıydı? Mobil çalışma alanı Minim Workspace bu özgürlüğü sunmayı vadediyor.



Minim Workspace uzun süre park etmenin yasal olduğu her yerde sabit bir ofismiş gibi de kullanılabilir elbette. Bir şirket büyümeye ve ekstra ofise ihtiyaç duyduğunda bahçesine eklenerek ek ofis olabilir. Bu arada bu ürünün hedef kitlesi olarak aklınıza yalnızca masa başı işleri gelmesin. Minim Workspace’in internet sitesinde, masaj stüdyosu, meditasyon stüdyosu, müzik stüdyosu gibi kullanım örneklerine yer verilmiş.

7,4 metrekarelik ofisin içinde, konferans masasına sahip oturma takımı, sessiz çalışan bir klima, anahtarsız giriş sitemi, LED aydınlatma, mikrodalga fırın, lavabo ve buzdolabı bulunuyor.

Ekonomik bir seçenek olarak sunulan Minim Workspace’i satın almak için şirketle özel olarak irtibata geçilmesi gerekiyor. Daha çok kiralanmak üzere tasarlanan mobil ofislerin aylık kira paketleri; elektrik tesisatı, servis hizmeti ve eşya dahil olup olmamasına bağlı olarak 675 dolar, 775 dolar ve 925 dolar fiyatlı versiyonlar halinde gruplandırılmış. 1.000 dolar da depozito söz konusu ve en az 6 ay süreyle kiralanması şartı aranıyor.



Görsel: Minim Work