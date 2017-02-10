Mini Minnacık Aksiyon Kamerası Alpha

Hong Kong merkezli Mokacam,​ yeni ürünü Alpha ile 4K görüntü kaydedebilen en küçük aksiyon kamerası olmak unvanına sahip olmak istiyor.

Hong Kong merkezli Mokacam, Alpha serisiyle aksiyon kameralarına hafiflik vaat ediyor. Alpha ve Alpha S ağırlık olarak sadece 63 gram. Alpha S, 120 FPS (saniyelik görüntü sayısı) özelliğiyle Full HD ağır çekim videolar kaydedebiliyorken Alpha'da bu oran 60 FPS olarak yer alıyor. Ambarella görüntü işlemcisinin kullanıldığı Alpha serisinde, düşük ışık ortamlarında bile aydınlık ve ayrıntılı bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Aynı zamanda Alpha, 2015 Red Dot Tasarım Ödülü'nün de sahibi olduğunu da not düşelim.

Sony görüntü algılayıcısı sayesinde daha büyük pikselle görüntülerini kaydedebiliyorsunuz. 7 katlı cam lensler sayesinde ayrıntılı ve netlik açısından daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Indiegogo'da destek bekleyen Alpha serisi, GoPro Hero 5 ile karşılaştırmalı olarak özelliklerini anlatıyor. GoPro Hero 5'ten daha düşük fiyatlı olup daha iyi özelliklere sahip olan Mokacam ekibi bunu hayalleri olarak ifade ediyor. Hayalleri, bu tür yenilikçi kameraların herkes tarafından erişebilir kılmak.

Siyah, altın ve gümüş renk seçenekleri bulunan Alpha serisinin, GoPro Hero 5'ten farkını fiyatının yanı sıra büyüklüğüyle de anlatıyor. Zira Alpha ve Alpha S, kendini dünyanın en küçük 4K aksiyon kamerası olarak tanımlıyor. Tahminen Mayıs 2017'de kullanıcılarla buluşacak olan Alpha ve Alpha S için şu ana kadar 218 bin dolarlık destek toplandı.











Görsel: Indiegogo

