Mini Mini Çıkartmalarla Stop Motion: The Shins - Half A Million

LAMAR+NIK tarafından The Shins için çekilen müzik videosunda grup üyeleri 5.566 çıkartmayla stop motion dünyaya adım atıyor.

1996'dan beri aktif olan Albuquerque çıkışlı indie rock grubu The Shins, 5. stüdyo albümünü bu yıl içerisinde yayınladı. Grup, Heartworms isimli albümün çıkış parçası Name For You'dan sonra ikinci müzik videolarını Half A Million isimli parçaları için yayınladı.

Half A Million için çekilen müzik videosunun yönetmenliğini LAMAR+NIK üstleniyor ve grubun üyelerini bambaşka ortamlarda gezdirerek şarkıyı söyletiyor. Jesse Lamar High ve Nik Harper'dan oluşan yönetmen ikili LAMAR+NIK, müzik videosunu önce beyaz fonda çekmiş ve düzenlemiş. Ardından videonun bitmiş halini kare kare yazdırarak çıkartmalara dönüştürmüşler. Half A Million'ın müzik videosunun son hali de 4,868 kare görselin 5,566 çıkartmaya dönüştürülerek 40'tan fazla mekanda stop-motion olarak çekilmesiyle yaratılmış.

Görsel: Vimeo