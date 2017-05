Michel Gondry ile Albüm Kapakları Arasında Bir Koşu

Pandora Premium için Michel Gondry tarafından çekilen filmde; ikonikleşmiş albüm kapakları 3 boyutlu olarak yer alıyor.

İnternet radyosu Pandora; premium hizmetini duyurmak için Nisan ayında “Sounds Like You” (#SoundsLikeYou) isimli ilk büyük reklam kampanyasını yayına almıştı. Kampanyasında dinleyicinin zevkine göre şekillenen kişiselleştirilmiş bir müzik deneyimi sunduğunu vurgulayan Pandora, kampanya filmleri için ödüllü film yönetmeni Michel Gondry ile iş birliğini de duyurmuştu. Big Sean, Gorillaz ve Miranda Lambert gibi sevilen müzisyenlerin rol aldığı kısa internet filmlerinin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda yayına giren ve artık kült haline gelmiş albüm kapakları arasında bir yolculuk sunan 1 dakika 10 saniyelik film de Gondry imzasını taşıyor.

Pandora'nın kendi iç ajansı tarafından hazırlanan ve Michel Gondry tarafından çekilen filmde, New Order'ın Big Monday şarkısı eşliğinde bir kadının dekor boyutunda inşa edilmiş albüm kapakları arasında koşuşunu gösteriyor. Sonunda da kadının aslında koşu bandında müzik dinliyor olduğunu görüyoruz.

Pandora'nın müzikal zenginliğini betimlemek için Nirvana'dan Metallica'ya, Joy Division'dan Devo'ya 15 farklı albüm kapağı 3 boyutlu olarak neredeyse birebir şekilde yeniden yaratılmış. Filmin en güzel yanı da bu zaten; bir yolculuk, bir oyun gibi olması. Zira kadın koşarken; kapaklar arasında tahmin yürütmek, hangi kapağın kime ait olduğunu hatırlamaya çalışmak oldukça eğlenceli olabiliyor. Kapaklar arasında benim yakaladıklarım şöyle, eksikleri de yorumlara bekleriz: The Doors (Morrison Hotel), Rolling Stones (Beggars Banquet), Metallica (Master of Puppets), Devo (Freedom of Choice), Nirvana (Nevermind), The Cure (A Forest), Joy Division (Unknown Pleasures), David Bowie (Blackstar), Drake (Nothing Was the Same), the Weeknd (Starboy).

Pandora ile Michel Gondry iş birliği oldukça uyumlu bir birliktelik zira Gondry, pek çok ikonik müzik videosunun da yaratıcısı. Dolayısıyla, müzik dünyasına yabancı bir isim değil. Nitekim, reklam filmini çekerken çok keyif aldığını ve günlerce sürmesini dilediğini de belirtiyor. Müzik dinlemenin içe alan ve duygusal bir deneyim olduğunu söyleyen Gondry, bu filmi de bir zaman yolculuğuna benzetmiş. Albüm kapaklarının kendi içinde bir dünya gibi tasarlanması ve kadının bu dekor görünümlü kapakların arasında koşması müzik dinleme deneyimine dair bir metafor.

Bu arada Pandora henüz ülkemizde hizmet vermiyor. Yalnızca ABD, Yeni Zelanda ve Avusturalya'dan dinlenebiliyor. Yani, reklamını seyrettik, biraz da müzik dinleyelim derseniz, o biraz zor.

Görsel: YouTube