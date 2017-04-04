Michel Gondry'den FedEx'in Sihirli Dünyası
FedEx'in Michel Gondry tarafından yönetilen yeni reklam filmi, kolilerin içindeki eşyaların yaptığı yolculuğu sihirli bir şekilde anlatıyor.
FedEx yeni reklam filmi için kamera önünde yarattığı büyülü atmosferle tanınan, Oscar ödüllü film yönetmeni Michel Gondry ile çalıştı. "Dream" (Rüya) adını taşıyan 60 saniyelik film, dünyanın dört yanına sihirli bir şekilde uçan sihirli eşyaların dünyasını anlatıyor.
BBDO New York tarafından hazırlanan film, FedEx'in hizmetlerini Gondry'nin alıştığımız sihri ile anlatıyor. Bir koridorla açılan film oyuncak, elektronik, kıyafet, kitap ve ayakkabı gibi eşyaların koşuşturmasını gösteriyor. Koridora bakan kapılar ise dünyanın bir yerine açılıyor. Örneğin, kitaplar Kopenhag kapısından geçip uçarak yollarına gidiyor. Tüm eşyalar uzayda süzülürken, sonunda bir pasaport kontrolünden geçiyorlar ve gidecekleri yere ulaşıyorlar.
Film, bu noktada sihri bırakıp gerçek dünyaya geçiyor ve bir kargo firmasından beklediğimiz görüntüleri görüyoruz. Bantlar üzerinde ilerleyen koliler, kamyonlarıyla kolileri taşıyan kuryeler... Dış ses de bu iki dünyayı bağlıyor: “Her gece yaptığımız şey tuhaf bir rüya gibi ama ertesi sabah, her şey yerli yerine oturuyor."
Sevimli bir film ama gönül isterdi ki tüm işi Gondry yapsın, o büyülü dünyaya koliler, koli bantları, kuryeler hiç girmesin, müşterinin "Ama bunları da göstermemiz lazım." dertleri Michel Gondry'nin yapabileceklerini bölmesin. Yine de bir kurumsal filmin de illa ki sıkıcı olmak zorunda olmadığını göstermesi açısından başarılı.
Künye:
Reklam Ajansı: BBDO New York
Reklamveren: FedEx
Başlık: Dream
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Dünya): David Lubars
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı (New York): Greg Hahn
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Gianfranco Arena, Peter Kain
Yaratıcı Yönetmen: Tom Kraemer (Senior), Dan Kenneally
Entegre Yapım Yöneticisi: David Rolfe
Grup Yönetici Yapımcısı: Amy Wertheimer
İçerik Yapımcısı: Sofia Doktori
Müzik Yöneticisi: Rani Vaz
İş İlişkileri Yöneticisi: Bernadette Naughten
İş İlişkileri Müdürü: Kathy Bannon
Grup Planlama Direktörü: Sangeet Pillai
İletişim Planlama: Nicole Landesman
Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Kathryn Brown (Senior), Daniel Langlitz
Müşteri İlişkileri Müdürü: Alexandra Dobush
Müşteri Temsilcisi: Taylor Baird
Proje Yöneticisi: Noreen Masih
Yapım Şirketi: Partizan
Yönetmen: Michel Gondry
Görüntü Yönetmeni: Shawn Kim
Yapımcı: Raffi Adlan
Kurgu Şirketi: Exile
Kurgucu: Eric Zumbrunnen
Kurgu Asistanı: Christopher Fetsch
Yapım Sorumlusu: Melanie Gagliano
Yönetici Yapımcı: Sasha Hirschfeld
Görsel Efekt: Method Studios
Yönetici Yapımcı: Stuart Robinson
Görsel Efekt Süpervizörü: Doug Luka
CG Süpervizörü: Ivan Guerrero
Flame: Chris Hunt
VFX Yapımcı: Bennett Lieber
Görsel: YouTube