Michel Gondry'den FedEx'in Sihirli Dünyası

FedEx'in Michel Gondry tarafından yönetilen yeni reklam filmi, kolilerin içindeki eşyaların yaptığı yolculuğu sihirli bir şekilde anlatıyor.

FedEx yeni reklam filmi için kamera önünde yarattığı büyülü atmosferle tanınan, Oscar ödüllü film yönetmeni Michel Gondry ile çalıştı. "Dream" (Rüya) adını taşıyan 60 saniyelik film, dünyanın dört yanına sihirli bir şekilde uçan sihirli eşyaların dünyasını anlatıyor.

BBDO New York tarafından hazırlanan film, FedEx'in hizmetlerini Gondry'nin alıştığımız sihri ile anlatıyor. Bir koridorla açılan film oyuncak, elektronik, kıyafet, kitap ve ayakkabı gibi eşyaların koşuşturmasını gösteriyor. Koridora bakan kapılar ise dünyanın bir yerine açılıyor. Örneğin, kitaplar Kopenhag kapısından geçip uçarak yollarına gidiyor. Tüm eşyalar uzayda süzülürken, sonunda bir pasaport kontrolünden geçiyorlar ve gidecekleri yere ulaşıyorlar.

Film, bu noktada sihri bırakıp gerçek dünyaya geçiyor ve bir kargo firmasından beklediğimiz görüntüleri görüyoruz. Bantlar üzerinde ilerleyen koliler, kamyonlarıyla kolileri taşıyan kuryeler... Dış ses de bu iki dünyayı bağlıyor: “Her gece yaptığımız şey tuhaf bir rüya gibi ama ertesi sabah, her şey yerli yerine oturuyor."

Sevimli bir film ama gönül isterdi ki tüm işi Gondry yapsın, o büyülü dünyaya koliler, koli bantları, kuryeler hiç girmesin, müşterinin "Ama bunları da göstermemiz lazım." dertleri Michel Gondry'nin yapabileceklerini bölmesin. Yine de bir kurumsal filmin de illa ki sıkıcı olmak zorunda olmadığını göstermesi açısından başarılı.

Künye:

Reklam Ajansı: BBDO New York

Reklamveren: FedEx

Başlık: Dream

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Dünya): David Lubars

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı (New York): Greg Hahn

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Gianfranco Arena, Peter Kain

Yaratıcı Yönetmen: Tom Kraemer (Senior), Dan Kenneally

Entegre Yapım Yöneticisi: David Rolfe

Grup Yönetici Yapımcısı: Amy Wertheimer

İçerik Yapımcısı: Sofia Doktori

Müzik Yöneticisi: Rani Vaz

İş İlişkileri Yöneticisi: Bernadette Naughten

İş İlişkileri Müdürü: Kathy Bannon

Grup Planlama Direktörü: Sangeet Pillai

İletişim Planlama: Nicole Landesman

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Kathryn Brown (Senior), Daniel Langlitz

Müşteri İlişkileri Müdürü: Alexandra Dobush

Müşteri Temsilcisi: Taylor Baird

Proje Yöneticisi: Noreen Masih

Yapım Şirketi: Partizan

Yönetmen: Michel Gondry

Görüntü Yönetmeni: Shawn Kim

Yapımcı: Raffi Adlan

Kurgu Şirketi: Exile

Kurgucu: Eric Zumbrunnen

Kurgu Asistanı: Christopher Fetsch

Yapım Sorumlusu: Melanie Gagliano

Yönetici Yapımcı: Sasha Hirschfeld

Görsel Efekt: Method Studios

Yönetici Yapımcı: Stuart Robinson

Görsel Efekt Süpervizörü: Doug Luka

CG Süpervizörü: Ivan Guerrero

Flame: Chris Hunt

VFX Yapımcı: Bennett Lieber

Görsel: YouTube