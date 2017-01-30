Metrodan Totoro İnse Yol Verir Miydiniz?

Berna Boz hazırladığı animasyonlarla metrodan inememe sorununa eğlenceli uslubuyla serzenişte bulunuyor.

Büyük şehirlerde yaşıyoruz ve toplu taşıma araçları günlük hayatımızın bir rutini olmuş durumda. Her toplu taşıma aracı da kendi içinde yazısız kuralları beraberinde getiriyor. Nasıl, otobüslerin ön kapısından inmek, arka kapılarından inmek hatalı bir davranışsa metro hatlarında da inenlere yol vermemek de aynı hatalı ve kaba tavrı sürdürüyor. Halbuki her insan basit bir beyin jimnastiğiyle "Onlar inecek ki bana da binebileceğim yer açılsın." çıkarımına ulaşabilir. Ancak bu saf hayallere günlük hayatta rastlama oranımız günden güne düşüyor.

Hareket tasarımcısı ve animatör Berna Boz, #inenlereonceliktani isimli serisiyle metrodan inememe sorununa popüler kültür ikonlarıyla dikkat çekiyor. Her zaman metroya binmek için birbirini iten insanlar karşılarında Darth Vader'ı veya Totoro'yu görse yol verir miydi? Veya aynı soruyu farklı şekilde soracak olursak, metrodan inmek için süper kahraman mı olalım?

Elbette ki, yürüyen merdivenlerin sağ tarafında beklenmesi gibi metro içinde birçok yazısız kural bulunuyor(du). Ve bir kırılmadan sonra değişen, çiğnenmeye başlanan bu kuralların pek çok farklı sosyolojik, ekonomik ve küresel sebebi var. Fakat ne olursa olsun, basit kurala sadık kalarak birbirimize güler yüzle bakmayı sağlayabiliriz.

Görsel: Berna Boz