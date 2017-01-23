Metro İstasyonlarının İhtişamını Ortaya Çıkaran Fotoğraflar
Chris Forsyth adlı sanatçı; sanat ile mimariyi birleştirdiği The Metro Project çalışmasında büyük şehirlerin metro istasyonlarını fotoğraflıyor.
Chris Forsyth; The Metro Project adını verdiği bu çalışma serisinde Berlin, Montreal, Münih ve Stockholm'deki metro istasyonlarını fotoğraflıyor. Ortaya çıkan büyüleyici görüntüler ise görülmeye değer.
Sanatçıya göre The Metro Project, sanat ve mimarinin bir birleşiminden doğuyor. Bu çarpıcı çalışma, Ekim 2014'te akademik bir çalışma olarak başladı. 68 metro istasyonunun yer aldığı çalışma serisiyle birlikte sanatçı Chris Forsyth, 2015 Yılı En İyi Uluslararası Fotoğrafçı Ödülü'nü kazandı.
Lasalle, Montreal
Rathaus Steglitz, Berlin
Stadion, Stockholm
Marienplatz, Münih
Sherbrooke, Montreal
Richard-Wagner-Platz, Berlin
Solna centrum, Stockholm
T-Centralen, Stockholm
Stadion, Stockholm
Champ-de-Mars, Montreal
Olympia-Einkaufszentrum, Münih
Jean-Talon, Montreal
Görsel: Chris Forsyth
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