Metal, Ahşap ve Doğal Tınılar: Pagan Sesler

Sanatçı Tardu Kuman'ın hayattayken metal ve ahşap kullanarak ürettiği heykelleri, Pagan Sesler sergisiyle, 15. İstanbul Bienali komşu etkinlikler programı kapsamında ziyaretçilerle buluşuyor.

Pagan Sesler sergisi, 15 Eylül - 22 Kasım 2017 tarihleri arasında Sütlüce'deki Eski Anadolu Diş Deposu'nda yer alacak. Sanatçı Tardu Kuman, ilk etapta hurdacılardan metal ve ahşap parçalar topluyor ve bu parçaların onda yarattığı duygularla birlikte değerlendiriyordu. Rüzgar, su, ısı gibi çevrel faktörlerle etkileşimi de heykellerinin varlığının bir parçası olduğunu savunan Kuman, Pagan Sesler serisinin temelini de bunun üzerine kuruyor.

Pagan Sesler sergisi, yalnızca başlığı ve görsel diliyle insanı kendine çekmeyi başaran bir sergi. Ancak internet sitesini okumaya ve Tardu Kuman'ı tanımaya başlayınca yeni, başka hisler de türemeye başlıyor göğsünüzün içinde. 1985'te İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi öğrenimini tamamlamış. Ardından 2 yıl Paris'te yaşayarak metali kullanmaya ve takı tasarlamaya başlamış. 1989'da Atina'ya yerleşmiş ve burada küçük heykellerden, takıdan, büyük ölçekli heykeller yapmaya başlamış. 1995'te İstanbul'a taşınan Tardu Kuman, Stoa Design isimli atölyesini açarak heykellerini yapmaya devam edebilmesi için gereken alanı kendine yaratmış.

Stoa Design'da mobilya tasarımları yapan Kuman, 20 yıl boyunca atölyesini açık tutmayı başarmış. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyünde de sanatı ve yaratıcılığı için adeta kendi mabedini inşa etmiş. Takıdan mobilyaya farklı ölçeklerde tasarımlar yapan Tardu Kuman, ahşap ve metalin doğasını ilkel çağlardan günümüze kadar yolculuğuyla değerlendiriyormuş.

Heykelleri “Pagan Sesler”, “Lamponya Savaşçıları” ve “İsimsiz” olarak kategorilendirilebilen sanatçı, Aralık 2015'te Pagan Sesler sergisini planlıyormuş. Ancak sanatçı 19 Mayıs 2016'da kanser nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeden hayata veda etmiş. Pagan Sesler sergisi, 15. İstanbul Bienali komşu etkinlikler programı dahilinde Sütlüce'deki Eski Anadolu Diş Deposu'nda 15 Eylül - 22 Kasım tarihleri arasında sergilenecek.

A post shared by Tardu Kuman (@tardukuman) on Aug 30, 2017 at 9:33am PDT



Görsel: Tardu Kuman, Instagram