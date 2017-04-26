Meme Kanserine Karşı Şarkı Söyleyen Memeler
Meme kanseri konusunda çalışan Macma, sosyal medyadanın sansürünü aşmak için meme ucu yerine şarkı söyleyen ağızlar kullanıyor.
Meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için çalışan Arjantinli kuruluş MACMA'yı hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz sene, sosyal medyadaki meme ucu sansürünü aşmak için erkekleri kullanarak meme kontrolünü #ManBoobs4Boobs kampanyasıyla çok konuşulmuş, pek çok ödül kazanmıştı. Macma sosyal medyanın kadın memesiyle olan kavgasına bu sefer de meme uçlarını ağıza dönüştürerek yanıt veriyor ve hem sansürle hem de meme kanseriyle savaşmaya devam ediyor.
Yine reklam ajansı David tarafından hazırlanan film, bu sefer erkek memesi göstermiyor ama bizleri şarkı söyleyen memelerle tanıştırıyor. Meme uçları yerinde gördüğümüz ağızlar; herkesin (kanser hariç herkesin) memeleri ne kadar da sevdiğini anlatan, Broadway stili bir şarkı söylüyor bizlere. Kendimizden annemize, komşudan sokaktaki kadına, büyük annemizden babamıza herkesin meme kanseri riski altında olduğunu hatırlatıyor ve meme kanseri konusunda uyarıyor, kontrolün önemini vurguluyor. Hatta sonunda Macma'ya destek vermek için çağrı yapıyor.
Çok saçma, komik ve tuhaf bir film... Öte yandan sansürün kendisi de bir o kadar saçma tabii. O anlamda sosyal platformlara iyi bir yanıt aslında. Film, meme kanseri konusunun ağırlığını alıp absürt bir mizah haline getiriyor ama sosyal medyada paylaşılma ve sevilme olasılığı yüksek. Bu da bir farkındalık kampanyası için önemli bir kazanç. Kampanya YouTube, Facebook ve Instagram üzerinde yayında.
Künye:
Reklamveren: MACMA (Movimiento Ayudar Cancer de Mama)
Marka Yöneticileri: Irene Marcet, Marta Mattiussi, Isabel Geraige, Julieta Gomez
Reklam Ajansı: David
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Joaquín Cubría, Ignacio Ferioli
Reklam Yazarı: Tomás O’Gorman
Sanat Yönetmeni: Guillermo Aliaga Pueyrredon
Grup Hesap Yöneticisi: Emanuel Abeijón
Hesap Yöneticisi: Lucila Castellani
Müşteri Temsilcisi: Florencia Scrimaglia
Yapım Bölüm Başkanı: Brenda Morrison Fell
Ajans Yapımcısı: Florencia Albizzati
Ajans Post Prodüksiyon: Ana Svarz
Yapım Şirketi: Landia
Yönetmen: 1985
Yönetici Yapımcı: Adrian D’Amario
Yapımcı: Diego Dutil
Görüntü Yönetmeni: Juan Magliore
Müzik ve İngilizce Versiyon: Massive Music
İspanyolca Versiyon ve Miksaj: Swing Música & audio post
Kurgu: Tomás Basile
Post Prodüksiyon Şirketi: Juan Solo & Da8
Renklendirme: Jorge Russo / Alejandro Armaleo
Post Prodüksiyon: Julian Lopez Coppola
Görsel: YouTube