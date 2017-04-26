Meme Kanserine Karşı Şarkı Söyleyen Memeler

Meme kanseri konusunda çalışan Macma, sosyal medyadanın sansürünü aşmak için meme ucu yerine şarkı söyleyen ağızlar kullanıyor.

Meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için çalışan Arjantinli kuruluş MACMA'yı hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz sene, sosyal medyadaki meme ucu sansürünü aşmak için erkekleri kullanarak meme kontrolünü #ManBoobs4Boobs kampanyasıyla çok konuşulmuş, pek çok ödül kazanmıştı. Macma sosyal medyanın kadın memesiyle olan kavgasına bu sefer de meme uçlarını ağıza dönüştürerek yanıt veriyor ve hem sansürle hem de meme kanseriyle savaşmaya devam ediyor.

Yine reklam ajansı David tarafından hazırlanan film, bu sefer erkek memesi göstermiyor ama bizleri şarkı söyleyen memelerle tanıştırıyor. Meme uçları yerinde gördüğümüz ağızlar; herkesin (kanser hariç herkesin) memeleri ne kadar da sevdiğini anlatan, Broadway stili bir şarkı söylüyor bizlere. Kendimizden annemize, komşudan sokaktaki kadına, büyük annemizden babamıza herkesin meme kanseri riski altında olduğunu hatırlatıyor ve meme kanseri konusunda uyarıyor, kontrolün önemini vurguluyor. Hatta sonunda Macma'ya destek vermek için çağrı yapıyor.

Çok saçma, komik ve tuhaf bir film... Öte yandan sansürün kendisi de bir o kadar saçma tabii. O anlamda sosyal platformlara iyi bir yanıt aslında. Film, meme kanseri konusunun ağırlığını alıp absürt bir mizah haline getiriyor ama sosyal medyada paylaşılma ve sevilme olasılığı yüksek. Bu da bir farkındalık kampanyası için önemli bir kazanç. Kampanya YouTube, Facebook ve Instagram üzerinde yayında.

Künye:

Reklamveren: MACMA (Movimiento Ayudar Cancer de Mama)

Marka Yöneticileri: Irene Marcet, Marta Mattiussi, Isabel Geraige, Julieta Gomez

Reklam Ajansı: David

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Joaquín Cubría, Ignacio Ferioli

Reklam Yazarı: Tomás O’Gorman

Sanat Yönetmeni: Guillermo Aliaga Pueyrredon

Grup Hesap Yöneticisi: Emanuel Abeijón

Hesap Yöneticisi: Lucila Castellani

Müşteri Temsilcisi: Florencia Scrimaglia

Yapım Bölüm Başkanı: Brenda Morrison Fell

Ajans Yapımcısı: Florencia Albizzati

Ajans Post Prodüksiyon: Ana Svarz

Yapım Şirketi: Landia

Yönetmen: 1985

Yönetici Yapımcı: Adrian D’Amario

Yapımcı: Diego Dutil

Görüntü Yönetmeni: Juan Magliore

Müzik ve İngilizce Versiyon: Massive Music

İspanyolca Versiyon ve Miksaj: Swing Música & audio post

Kurgu: Tomás Basile

Post Prodüksiyon Şirketi: Juan Solo & Da8

Renklendirme: Jorge Russo / Alejandro Armaleo

Post Prodüksiyon: Julian Lopez Coppola

Görsel: YouTube