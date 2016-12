Mekanı Gölge Motiflerle Donatan Işık Küpü

Anila Quayyum Agha'nın “All the flowers are for me – red” adlı yerleştirmesi sanatseverleri büyüledi.

Pakistanlı sanatçı Anila Quayyum Agha; heykel, ışık ve gölgeden oluşan yerleştirmeleriyle dikkat çekiyor. Sanatçı, özellikle New York’ta Aicon Galeri’de 3 Aralık’ta sona ermiş olan “Walking with my mother’s shadow” (Annemin gölgesiyle yürüyorum) sergisinde yer alan “All the flowers are for me – red” (Bütün çiçekler benim için - kırmızı) adlı çalışmasıyla sanatseverleri büyüledi.

Agha’nın “All the flowers are for me – red” adlı işi, galeri mekanını gösterişli çiçek ve geometrik desenlere sahip gölgelerle kaplıyor. Sergideki tüm işlerinde olduğu gibi bu yapıtta da sevginin farklı yüzlerini ve sanatçının geçen yıl annesini kaybetmiş olmasına dair hislerini yansıtıyor.

Tavana asılı küpün hacmi 2,3 metreküp. Geometrik kesimleri ve desen kesimi titiz bir lazer kesim çalışmasıyla yapılmış çelik nesne, mekandan tek bir ampül aracılığıyla ayrıştırılmış. Dantel benzeri gölge motifler duvarları, tavanı ve zemini kaplıyor.





Agha'nın sergisindeki diğer yapıtlardan örnekler:

Teardrop

Alhambra Nights

Görsel: anilaagha.com