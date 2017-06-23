Media Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]
Cannes Lions Media kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.
Akbank ve Bigumigu, 17 -24 Haziran tarihlerinde Cannes Lions'dan bildiriyor.
Cannes Lions haberlerinin tümü için tıklayın..
Grand Prix
INNOVATING SAVING
JET.COM
R/GA, New York
Gold Lion
FEARLESS GIRL
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
McCANN NEW YORK
THE CHILD REPLACEMENT PROGRAMME
MARS NZ COLENSO
BBDO, Auckland
EQUALITY SIGNS
NIKE COLOMBIA
J. WALTER THOMPSON COLOMBIA, Bogotá / GLUE COLUMBIA, Bogotá
ULTIMATE GIVING PLEASURE
BMW RUSSIA
FCB MOSCOW
BRADSHAW STAIN
P&G
SAATCHI & SAATCHI, New York
HUNGERITHM
MARS CHOCOLATE AUSTRALIA
CLEMENGER BBDO MELBOURNE
| REKLAM