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Media Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions Media kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.

Grand Prix


INNOVATING SAVING
JET.COM
R/GA, New York

Gold Lion


FEARLESS GIRL
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
McCANN NEW YORK


THE CHILD REPLACEMENT PROGRAMME
MARS NZ COLENSO
BBDO, Auckland


EQUALITY SIGNS
NIKE COLOMBIA
J. WALTER THOMPSON COLOMBIA, Bogotá / GLUE COLUMBIA, Bogotá


ULTIMATE GIVING PLEASURE
BMW RUSSIA
FCB MOSCOW


BRADSHAW STAIN
P&G
SAATCHI & SAATCHI, New York


HUNGERITHM
MARS CHOCOLATE AUSTRALIA
CLEMENGER BBDO MELBOURNE

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