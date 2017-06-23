Media Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Publicis Groupe Önümüzdeki Yıl Cannes Lions ve SXSW Dahil Hiçbir Yarışmaya Katılmayacak [Cannes Lions 2017] Publicis Groupe önümüzdeki yıl yarışmalardan ve tanıtım yatırımlarından uzak durarak Marcel isimli yapay zeka platformunu geliştirecek.

1 gün önce