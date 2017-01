Mavi Audi'yi Pembe At Arabasına Tercih Eden Bebek

Audi İspanya için yaratılan yeni reklam filmi, oyuncaklar üzerinden oluşturduğumuz cinsiyet rollerini sorguluyor ve insanları "oyunu değiştirmeye" davet ediyor.

Kızlar bebeklerle erkekler arabalarla oynar, erkekler pembe giymez, kadın şoför park edemez... Hayatımız bu ve bunun gibi cinsiyetçi kalıplarla geçiyor her gün. Oysa ne oyuncaklar, ne renkler, ne de otomobil kullanmak cinsiyetçi çerçeveler ardına hapsedilmeli. Audi İspanya için Proximity Barcelona tarafından hazırlanan yeni reklam filmi "The doll that chose to drive" (Otomobil kullanmayı seçen oyuncak bebek); işte bu cinsiyet rollerine ve kalıplaşmış algılara eğilen eğlenceli bir film...

Fındıkkıran ve Oyuncak Hikayesi gibi hikayelerin izinden giden film, kimse görmezken oyuncakların ne yaptığını anlatıyor. Pembe ve mavi olmak üzere keskin bir şekilde ikiye ayrılmış oyuncakçı rafları üzerindeki Barbie tarzı bir bebek, pembe at arabasından sıkılıp pembe balerin bebeklerin makyaj yapıp bebek arabası ittiği pembe bölümden iner ve mavi tarafa geçer. Orada model otomobiller arasında duran mavi Audi'ye vurulur. Diğerlerinin eleştirel bakışları altında otomobile atlar ve hızla mağazanın koridorları arasında sürer. Bebek otomobilini bu kadar keyifle sürdükçe diğer oyuncaklar da yavaş yavaş kalıplarını kırmaya ve özgürleşmeye başlar.

Filmin sonunda sabah olduğunda bebeğimiz hala otomobilin içindedir. Mağazaya giren bir çocuk, içinde bebek olan mavi otomobile almak ister ama annesi itiraz eder ve bebeği yerine koyar. Ancak, çocuk pes etmez, hem bebeği hem otomobili alır.

Proximity BCN tarafından yaratılan bu kısa animasyon film; insanları oyuncaklar üzerinden yapılan cinsiyet ayrımcılığına son vermeye çağırıyor. Proximity adına konuşan yaratıcı yönetmen Eva Santos, son yıllarda markaların sadece ürün satmak üzere değil; ne olduklarını ve insanların hayatına nasıl dokunacaklarını anlatarak iletişim yaptıklarını söylüyor. Bu film de bu anlamda Audi'nin hayattaki duruşunu gösteren bir film: Daha eşitlikçi, daha dengeli, daha ayrımsız bir toplum.

Audi, kampanyasını duyurmak için gelişim psikolojisi alanında uzman José Luís Linaza Iglesias ile işbirliği yapmış. Kampanyanın internet sitesi üzerinden oyunun ileride kariyer seçimleri ve hobiler anlamında nasıl etki ettiği anlatılıyor. Oyuncak bebekler de oyun mutfaklar da asla kötü oyuncaklar değil ama erkek çocukların bunlarla oynamasına izin vermeyip, "bunlar kız oyuncağı" demek ve erkeklere göre olanın sadece otomobiller olduğunu söylemek, gelecekte kadınlar ve erkeklerden neler bekleyeceğimizi, hangi değerleri hangi cinsiyette arayacağımızı da belirliyor: Kadınlar çocuk bakar, yemek bakar; otomobilleriyse erkekler kullanır. Oysa, oyuncakları renk ve tarz anlamında sınırsız bırakmak çocukların yaratıcılığını geliştiren bir şey ve Proximity'e göre günümüz reklamları da bu ayrımları besliyor.

Yılbaşı sezonunda televizyon, sosyal medya ve sinemalarda yayına giren Audi'nin kampanyası da tam olarak bunları söylüyor. Kısa bir sürede oldukça yüksek izlenme sayısına ulaşan filmi desteklemek için filmdeki otomobil ve bebek sınırlı sayıda üretilmiş ve ücretsiz olarak dağıtılmış. Sosyal medyada başlatılan #CambiemosElJuego (Oyunu değiştirelim) etiketi de insanları da oyuncak ve cinsiyet rolleri tartışmasına davet ediyor.

Künye:

Reklamveren: Audi İspanya

Reklam Ajansı: Proximity Barcelona

Yaratıcı Ekip: Creative Team

Genel Yaratıcı Yönetmen: Eva Santos

Yaratıcı Yönetmen: Carles Alcon

Reklam Yazarı: Neus Gimenez, Laura Cuni, Edu Escudero

Sanat Yönetmeni: Rodrigo Chaparreiro, Iván Aguado, David Casado

Müşteri İlişkileri Yönetmeni: Amanda Muñiz

Müşteri İlişkileri: Patricia Miret, Laia García, Carla Franco

Stratejik Planlama: Patricia Urgoiti

Dijital Yapım: Lluís García

Yapım Direktörü: Mercè Fernández

Canlandırma Stüdyosu: Animation Studio: Post23

Yönetmen: Jordi Garcia

Sanat Yönetmeni: Bor Arroyo

Görsel: CambiemosElJuego, YouTube