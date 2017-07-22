Federico Tobon, stop-motion animasyonunun temelini oluşturan flipbook'u matkapla harekete geçiren bir düzenek kurdu.

Los Angeles’da çalışmalarını sürdüren Federico Tobon, hazırladığı animasyonu test etmek için pratik bir yöntem keşfetmiş. Elle yaptığı 24 sayfalık çizimi matkabın ucuna takmış ve sayfaların matkap ucunun ekseninde 360° dönerek hareketli animasyona dönüşmesini sağlamış.



federico tobon 🐱 (@wolfcatworkshop)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Tem 2017, 14:01 PDT )

Sanatçı matkaplı flipbook'u keşiften ziyade “mutlu bir tesadüf” olarak nitelendirse de bu yöntemi paylaşması, animasyon yaratıcıları için de şirin bir ipucu olmuş ve Instagram'da ilgi toplamış. Sonradan kendisi de strafordan bir prototip kutu hazırlayarak düzeneği sabitlemiş ve bu prototipin ardından kalıcı ahşap bir kutu hazırlayacağını belirtmiş. Ahşapla hazırlayacağı son versiyonu, kullanıcılar bir manivelayla çalıştırabilecek. Tobon yaptığı araştırmalarda bu tip basit makinelerin ilk versiyonlarının “mutoscope” olarak adlandırıldığını ve genellikle bozuk para atılarak çalıştırılan türlerinin yaygın olduğunu keşfetmiş. Sanatçı, kendisi de bozuk parayla çalıştırılan bir versiyon yapmayı planlıyor.

federico tobon 🐱 (@wolfcatworkshop)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Tem 2017, 16:00 PDT )

Görsel: Instagram