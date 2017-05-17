Matematik Problemleri Gerçek Problemlere Dönüşürse

Peru'da gençlere cinsel eğitim vermek amacıyla, sıradan matematik problemleri konuya ilişkin gerçek problemlere dönüştürülmüş.

UNICEF'in araştırmasına göre Peru'da 16 yaş altı kızların %15'i anne. İlk cinsel deneyimse şehirde 15 - 17 yaş aralığında iken kırsal bölgelerde 10 - 14 aralığına düşüyor. Save the Children Peru, reklam ajansı McCann Lima ile birlikte bu konuda, özellikle de ergen hamileliği konusunda farkındalık kazandırmak; gençleri ve ergenleri eğitmek için bir kampanya yapmaya karar veriyor. Ancak, ülkenin tutucu yapısı ve cinsel eğitim konusunun tabu olması onları duruma yaratıcı bir çözüm getirmeye itiyor ve Proble + Reales (“Gerçek problemler”) kampanyası doğuyor.

"Proble + Reales" aslında bir cinsel eğitim platformu, ergen hamileliği konusunda gençlere farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Bunu da bildiğimiz ders konularıyla, özellikle de matematik problemleriyle yapıyor. Bir amaca hizmet eden küçük bir "hack" denebilir özetle. Kampanya için McCann Lima, sıradan matematik problemlerindeki nesneleri hamilelik ve çocuk doğumuyla ilgili öğelerle değiştiriyor. İlginçtir, sorular bu hale dönüştürülünce hakikaten bebek bakımını oldukça gerçekçi yansıtır hale geliyor. Böylece cinsel ilişkinin sonuçları, hamilelik, bebek bakımı gibi konularda gençlere gerçekçi bir tablo çizilerek, çaktırmadan da olsa bu konularda bir eğitim verilmiş oluyor.

Yani daha önce elmalarla armutların hesabını yapan Maria, şimdi bebek bezi ve biberonlarla uğraşıyor. Günde 6 saat spor yapan Paula'nın artık zamanının 9/12'sini bebeğine ayırması gerekiyor. Amcasının tacizine uğrayan 10 yaşındaki Ana; anne, babası, 3 öğretmen ve 2 en yakın arkadaşına söylemek istiyor. Özetle, matematik problemlerinin yarattığı senaryolar gerçek sorunlara /problemlere dönüşüyor.

Kampanya için yaratılan yüzlerce problem devlet okullarında eğitim malzemesi olarak dağıtılmış, broşür ve kitapçıklarla desteklenmiş. Okulların yanı sıra ebeveyn gruplarında da aktive edilen kampanya Problemas Reales adresinde de destekleniyor. Sitede 8 - 10 yaş grubu ve 11 yaş üstü çocuklar için problemler bulunuyor.

Kampanya medyanın büyük ilgisini çekmiş ve oldukça olumlu geri dönüşler almış. Oldukça geleneksel bir toplum olan Peru'da ebeveynler ve eğitimciler arasında konu hakkında diyalog başlatmayı başarmış. Peru Eğitim Bakanlığı da konuyu müfredata alma konusunda ufak da olsa sinyaller vermiş. Güzel gelişmeler...

Künye:

Reklamveren: Save the Children Peru

Reklam Ajansı: McCann Lima

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mauricio Fernandez Maldonado, Christian Caldwell

Yaratıcı Yönetmen: Yasu Arakaki

Yaratıcı Ekip: Gerardo Ramos / Ricardo Aranibar

Yapım Evi: Alonso Palomino

Save the Children Direktör - Peru: Maria Villalobos

Web Tasarım: Mediabytes

Post Prodüksiyon: PlanB

Ses Yapım: Diego Dibos Sound Lab

Görsel: YouTube