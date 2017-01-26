Marka Karışımları

İllüstratör Mike Stefanini; marka logolarını başka markaların ambalajlarıyla harmanladı.

Çalışmalarını ABD’de yürüten Fransız grafik tasarım uzmanı Mike Stefanini; markaları, farklı markaların ürünlerine ait ambalajlarla eşleştirmekten keyif alıyor. Tasarımcı, espri anlayışını devreye sokarak tüketicinin markalarla ve ürünlerle olan ilişkilerini bulanıklaştırıyor. Bir anlamda alışkanlıklarla ve bağımlılıklarla ilgili de oyuncu bir yaklaşım sergiliyor.



Son günlerin en çok tartışılan iki markası Nutella ile McDonalds'ı harmanlayan bir tasarımla başlayarak Stefanini'nin çalışmalarına göz atalım:

Görsel: Mike Stefanini, Instagram