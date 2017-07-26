Marakeş Kültüründen Esinlenen Çağdaş Tasarımlar

Laurence Leenaert; moda, aksesuar ve seramik tasarımlarını hazırlarken Fas’taki Berberi kültürüyle Belçika’da aldığı modern sanat eğitimini birleştiriyor.

2013 yılında LRNCE markasını kuran Laurence Leenaert, Belçikalı bir moda tasarımcısı. Yaşamını Marakeş’te sürdürüyor ve Marakeş’in geleneksel ritüellerinin ve el sanatlarının kendi üzerinde yarattığı etkiyi dışa vuran çalışmalar üretiyor.

Fas’ın Berberi halkı tarafından kullanılan tarihi motifleri çağdaş bir şekilde yorumlayan LRNCE markası altında; işlemeli giysiler, aksesuarlar ve illüstrasyonlarla süslü seramik parçalar yer alıyor. Öğrenciyken gerçekleştirdiği bir Marakeş sehayati sırasında bölgeye özgü malzemeleri ve kumaş örneklerini keşfedip adeta aşık olan Leenaert, bir buçuk yıl sonra gerçekleştirdiği bir başka ziyaretinde Fas’a yerleşmeye ve Belçika’da aldığı sanatsal eğitimle Fas’ın yerel halkından öğrendiklerini birleştirmeye karar vermiş. Tasarımcı, doğaçlama çizdiği eskizlerden yola çıkarak tasarımlarını gerçekleştiriyor.

Görsel: LRNCE