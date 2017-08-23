Mantarlarla Yaratılan Saykodelik Düzenlemeler

Tasarımcılık kariyerini terk ederek sakin bir adaya yerleşen Jill Bliss, sanatsal üretimini adadaki mantarları fotoğraflayarak sürdürüyor.

Pasifik Kuzeybatısı’nda -Pasifik Kıyı Bölgesi olarak da biliniyor- Salish Denizi’ndeki küçük bir adada yaşayan sanatçı Jill Bliss; doğabilimcilik, eğitimcilik, çiftçilik ve denizcilik gibi pek çok bilgi ve beceriye sahip. New York ve San Francisco’da yıllarca sürdürdüğü tasarımcılık kariyerinin ardından doğayla iç içe yaşamaktan başka hiçbir arzusu kalmayan Bliss, 2012’de evi de dahil sahip olduğu her şeyi satmış ve şu an yaşadığı adaya yerleşmiş. Adada yaşamaya başladıktan sonra orada rastladığı çeşitlilik bakımından zengin yabani mantarları çarpıcı düzenlemelere dönüştürmeye ve Nature Medleys adlı projesi için fotoğraflamaya başlamış. Mantar düzenlemelerini; yaprak, meyve, çiçek ve mercan kabuklarıyla da süslendiği görülebiliyor.

Jill Bliss kariyeri boyunca yaptığı bütün birikimi, yaşamının geri kalanında doğayla uyum içinde 30 haneli bir adada geçirmek üzere gözden çıkarmış. Sanatçı, adanın çeşitli yerlerinde bulunan ve medeniyetle bağı olmayan kamaralarda göçebe gibi konaklıyor. Gün içinde yalnızca vahşi hayvanlarla, kendisi gibi yarı yarıya doğaya dönmüş insanlarla ve ilham perileriyle haşır neşir olduğunu vurguluyor. Başlıca aktivitelerini ise kitap okumak, doğayı gözlemlemek, düşünmek, uyumak, yemek yapmak, odun kesmek, yürüyüş, kanoyla gezintiye çıkma ve sanatsal üretim yapmak şeklinde sıralıyor.

Sanatçının çalışmalarını ve adadaki yaşamına dair kesitleri Instagram paylaşımları aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Jill Bliss